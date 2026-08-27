Calendar ortodox septembrie 2026.Calendar ortodox complet

Luna septembrie este considerată prima lună din noul an bisericesc, iar ea are trei sărbători cu cruce roşie, respectiv Începutul anului bisericesc, Naşterea Maicii Domnului şi Înălţarea Sfintei Cruci.

Septembrie are numai 30 de zile dar, chiar şi aşa, din punct de vedere religios este plină de sărbători cu cruce roşie şi sărbători cu cruce neagră. Dar cel mai important, trebuie precizat faptul că luna septembrie marchează, practic, intrarea în noul an bisericesc.

Din punct de vedere bisericesc, un an se încheie la sfârşitul lunii august, iar un nou an începe la 1 septembrie, din acest motiv ziua de 1 septembrie fiind şi marcată drept sărbătoare cu cruce roşie.

Naşterea Maicii Domnului şi Înălţarea Sfintei Cruci, alte sărbători cu cruce roşie în septembrie 2026

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Naşterea Maicii Domnului, sau Sfânta Maria Mică, este prăznuită pe 8 septembrie şi marchează Naşterea Maicii Mântuitorului. Fecioara Maria s-a născut din părinţi foarte înaintaţi în vârstă, ca rod al rugăciunii lor.

Pe 14 septembrie este prăznuită Înălţarea Sfintei Cruci, altă sărbătoare cu cruce roşie în calendarul ortodox. Conform crestinortodox.ro, în această zi sărbătorim amintirea a două evenimente deosebite din istoria Sfintei Cruci: Aflarea Crucii pe care a fost răstignit Mântuitorul şi Înălţarea ei solemnă în faţa poporului de către episcopul Macarie al Ierusalimului, în ziua de 14 septembrie din anul 335; Aducerea Sfintei Cruci de la perşii păgâni, în anul 629, în vremea împăratului bizantin Heraclius, care a depus-o cu mare cinste în Biserica Sfântului Mormânt (a Sfintei Cruci) din Ierusalim.

Sunt 14 sărbători cu cruce neagră în septembrie

După cum spuneam, luna septembrie este plină de sărbători trecute cu cruce roşie sau cu cruce neagră în calendarul ortodox. Dacă sărbători cu cruce roşie avem trei, ei bine sărbători cu cruce neagră avem nu mai puţin de 14.

Dintre acestea amintim prăznuirea Sfântului Proroc Zaharia, pe 5 septembrie, prăznuirea Sfinţilor Ioachim şi Ana, pe 9 septembrie, prăznuirea Sfântului Teodosie de la Brazi, pe 22 septembrie, sau prăznuirea Sfântului Antim Ivireanul, pe 27 septembrie.

Calendar ortodox complet pentru luna septembrie 2026