Evenimente în Bucureşti, miercuri 2 septembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru miercuri, 2 septembrie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Spectacolul "Angela merge mai departe" se joacă miercuri, 2 septembrie, la Point Hub din Bucureşti - zilesinopti.ro

Abia au trecut câteva zeci de ore din această săptămână şi poate cei mai mulţi dintre bucureşteni încă sunt implicaţi total în ceea ce înseamnă muncă dar chiar şi aşa considerăm că oamenii ar trebui să caute portiţe în program pentru a se bucura de diferite evenimente care să-i facă să uite de grijile zilei.

Astfel că am decis să venim, ca de obicei, în faţa dumneavoastră cu câteva recomandări de evenimente care v-ar putea ajuta, miercuri, 2 septembrie, să uitaţi de ceea ce vă produce bătăi de cap în cadrul programului normal de lucru.

Piese de teatru în Bucureşti, miercuri 2 septembrie

De la ora 19.00, la Point Hub se joacă "Angela merge mai departe", spectacol regizat de Lucian Bratu. Pe afiş apar nume precum Dorina Lazăr, László Miske, Dorina Păunescu, Cornelia Rădulescu, Cătălina Murgea, Tudor Heica, Valentin Uritescu şi Maria Junghetu.

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De la ora 20.00, la FF Theatre se joacă piesa "Caligula". Îi puteţi vedea pe Nicholas Bohor, Vladimir Țeca, Adriana Irimescu, Şerban Melnic, Massimiliano Nugnes, Eduard Boț, Mara Stoian sau Valentina Kocsis, într-un spectacol semnat Iulia Alexandra Neacşu.

Spectacole în Bucureşti, miercuri 2 septembrie

De la ora 19.00, trupa The Mono Jacks susţine un concert în Quantic Pub. The Mono Jacks înseamnă Doru Trascău (voce, chitară) și Andrei Zamfir (chitară).

De la ora 20.00, la Sala Dalles sunteţi aşteptaţi la un spectacol intitulat "Inmortalidad". Este vorba despre un spectacol de teatru-poetic în care îi puteţi urmări la lucru pe Magda Catone (voce), Maxim Belciug (muzică live) şi Brianna Francesca Orezeanu (dans).

Festival în Bucureşti, miercuri 2 septembrie

În cadrul Concursului internaţional George Enescu, miercuri, 2 septembrie, la Universitatea Națională de Muzică, de la ora 09.00, are loc o etapă din cadrul concursului la Secţiunea Violoncel.

În perioada 1-3 septembrie, la Caro Hotel au loc conferinţa şi festivalul Mastering the Music Business 2026. La ediţia din acest an participă nume precum Cătălin Măruţă, Alexandra Căpitănescu, Nicole Cherry sau Grasu XXL.