Relaţiile nu se destramă peste noapte. Psihologii au descoperit patru mari greşeli care pot prezice sfârşitul unei poveşti de iubire în 90% dintre cazuri: critica, defensiva, disprețul și refuzul dialogului. Sunt mecanisme de apărare care maschează, de fapt, nevoia de conectare. Vestea bună este că fiecare dintre aceste reacții are un antidot. Cum le putem opri la timp astfel încât să ne protejăm relaţia de cuplu.

"Exagerez, ce am de fac așa? Și probabil lasă-mă în pace. Ironiile când tu simți că nu ești important și ia toată cearta ca o glumă. Sincer, izbucnesc rău de tot. Țip, fac urât și după mă retrag complet", spune Izabela.

Sunt reacții pe care Izabela nu le-ar accepta de la partenerul ei. Are 22 de ani și o relație de aproape doi ani. Dar recunoaște că inclusiv ea are tendința de a se retrage în timpul conflictelor.

"Prefer să mă retrag ca să nu spun ceva să rănesc mai departe. Iubitul meu înțelege foarte bine și atunci îmi dă libertatea de care am nevoie. Și mă lasă în pace și după vine el și rezolvă, adică lasă de la el mai mult", explică tânăra.

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La fel se întâmplă și în căsnicia Mihaelei. De șase decenii își împarte viața cu soțul ei. Și în cazul lor, tăcerea și retragerea emoțională și-au făcut loc în timpul certurilor.

"Bărbatul meu se supără mai des. Eu tac din gură și trec peste. Nu vorbea câte o săptămână, dar pe urmă și-a revenit. L-am lăsat în apele lui", menționează Țițeica Mihaela, 81 de ani.

Care sunt cele patru greşeli care pot afecta relaţia

Cercetările unui psiholog renumit la nivel mondial au arătat că sunt patru mari greșeli care pot distruge o relație. Criticăm pentru că ne simțim răniți, ne justificăm pentru că ne simțim acuzați, ironizăm pentru că suntem furioși sau, pur și simplu, ne închidem și refuzăm să mai vorbim. Toate acestea reacții au aceeași sursă: frica. De ce am ajuns însă să ne apărăm tocmai de persoana de lângă noi?

"Când cineva spune ești egoist. Pe tine nu te interesează nimic din această casă, mesajul real e aseară m-am simțit singură și am avut nevoie de tine. Numai că prima variantă creează un adversar, a doua un partener. Defensiva apare exact acolo unde omul se simte condamnat ca persoană, nu corectat ca partener. Atunci nu mai apără relația ci își apără imaginea despre sine. De aici vine celebrul - Da, dar tu ai făcut", explică Radu Bălănescu, psiholog.

Care este cea mai toxică reacţie după un conflict

Cea mai toxică reacție pentru un cuplu este însă disprețul, cu toate formele lui. De la sarcasm sau ridiculizare, la superioritate și batjocură.

"Disprețul nu apare peste noapte. Se construiește în tăcere în luni și ani în care cineva a cerut ceva și nu a primit. Tăcerea aceea nu e lipsă de iubire. E un sistem nervos care efectiv a cedat", spune Radu Bălănescu, psiholog.

Partener: Dacă ne supărăm și plecăm, nu ajungem nicăieri.

Reporter: Sunteți mai supărăcios?

Partener: Eu nu cred, dar ea tot timpul dă vina pe mine.

Reporter: Cum treceți peste o ceartă, neînțelegere?

Partener: Îți dai seama că ai greșit și spui iartă-mă, e simplu.

"Dacă știm să ne autocontrolăm să separăm emoțiile negative de situația care se întâmplă cu siguranţă putem comunica și într-o situație în care suntem nervoși sau destabilizați emoțional", spune o persoană.

Certurile sunt însă şi constructive

Totuși, certurile pot fi și constructive, spun psihologii. O relație solidă este tocmai cea în care conflictele se repară. Cum ieșim, așadar, din aceste tipare care nu fac decât să ne îndepărteze unul de celălalt?

"Primele 30 de secunde ale unei discuții decid tonul întregii discuții. "Eu m-am simțit, în loc de, tu niciodată". Al doilea e asumarea unei părți nu a întregii vine "ai dreptate am ridicat tonul" dezamorsează un conflict mai repede decât orice argument logic. Pauza, e necesar să fie declarată. Nu ieșitul din cameră cu ușa trântită, ci o frază simplă - sunt copleșită am nevoie de 20 de minute și mă întorc. Diferența dintre abandon și reglare", explică Radu Bălănescu, psiholog.

Iar, la finalul unui conflict, întrebarea care poate face diferența nu este "cine are dreptate", ci ce încerc eu să obțin de fapt? Culmea e că, de cele mai multe ori, răspunsul nu este victoria, ci apropierea.

Așadar, o ceartă nu înseamnă neapărat sfârșitul relației, însă depinde cum de felul în care ne certăm. Critica, ironia, defensivitatea și tăcerea de lungă durată sunt cele patru reacții care atunci când se transformă într-un tipar, conflictul nu mai este despre cine a lăsat vasele în chiuvetă, ci despre cât de în siguranță ne simțim lângă partenerul nostru.