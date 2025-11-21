O companie de apă din Iași îi acuză pe oameni că fură canalizarea. Zeci de familii au primit somații prin care li se cere să plătească mii de lei pentru că ar fi folosit rețeaua fără contract. Mai mult, unii dintre ei ar fi buni de plată pentru au aruncat apa din fântână în canalizare. Oamenii sunt revoltaţi şi spun că au plătit tot ce li s-a cerut, au facturi, avize și apometre.

În satul Borosoaia din Iaşi liniștea s-a transformat în revoltă. Zeci de familii s-au trezit peste noapte că au de plătit mii de lei către compania de apă. Ar fi folosit canalizarea fără să aibă contracte valabile.

Notificările de plată au sume de la câteva sute de lei până la zeci de mii de lei. Oamenii spun că nu le-a spus nimeni că sunt branșați ilegal și nu au cu ce să plătească.

Zeci de familii, lovite de notificări uriașe la canalizare

"Cum toate cele 70 de familii din satul Borosoaia au primit astfel de notificări de plată cu restanţe pe mai mulţi ani la canalizare, acesta este singurul subiect pe care îl discută localnicii între ei pe stradă. Deşi în urmă cu cinci ani au plătit pentru branşarea la apă şi canalizare, nimeni nu le-a spus sătenilor că trebuie să încheie şi un contract. Oamenii au stat fără griji, mai ales că de-a lungul anilor au şi plătit facturile emise.", a transmis Clara Mihociu, reporter Observator.

"Ei atunci mi-au dat o factură fiscală, pe care scrie aşa: tarif unic branşament apă şi racord canalizare. Eu cu factura asta sper că sunt destul de legal, că eu am plătit deschiderea la apă şi la canal.", a declarat un bărbat.

"Pe contract scrie: apă şi canal. Pe avizul încheiat cu ei. Şi am zis că e în regulă. Dar de ce nu au venit să spună: bă, uite, vă trebuie asta, vă trebuie asta. Mergeţi, veniţi să vă facem ca să fiţi în regulă.", a transmis un alt bărbat din Borosoaia.

Compania de apă Apa Vital dă vina pe oameni. Primarul spune contrariul

Compania de apă îi contrazice şi spune că ar fi fost de datoria lor să solicite încheierea unui contract.

"Iniţiativa contractului este a celui care vrea să beneficieze de un serviciu. Toată metodologia de contractare la Apa Vital se bazează pe o cerere iniţială depusă de către un client prin care îşi exprimă intenţia de a consuma un anumit serviciu.", a declarat Răzvan Manolache, purtător de cuvânt compania de apă.

"Mi se pare absurd când nu îi faci contractul de furnizare pentru apă să nu îi faci şi pentru canalizare. Dacă mă întrebaţi pe mine, problema este la ei, nu este la oameni.", a declarat Paul Mursa, primar Plugari.

Pentru alţii lucrurile sunt şi mai încurcate. Elena Jitariu a primit notificare de plată pentru că a aruncat în canalizare şi apa pe care a folosit-o din fântână.

"Suntem traşi la răspundere un sat de oameni, dar ce să facem, să ne omorâm? De unde să scoatem atâţia bani.",a adăugat un bărbat.

"Pentru că numărul celor care erau racordaţi la reţeaua de canalizare şi aveau şi contract era mic, staţia de epurare de aici din localitate nu a fost funcţională. Aşadar, până acum, dejecţiile erau luate cu vidanjele. Nici apa curentă nu a fost funcţională până în urmă cu doi ani. Chiar şi aşa oamenii au primit notificări de plată cu restanţe pe mai mult de trei ani.", a adăugat Clara Mihociu, reporter Observator.

"Sunt branşaţi la reţeaua de apă, dar vorbim aici de aport de apă din alte surse: din puţuri şi din fântâni. Chiar dacă ApaVital a făcut un branşament de apă, nu ApaVital a făcut joncţiunea de la apa din puţuri sau din fântână cu reţeaua interioară a casei.", a declarat Răzvan Manolache, purtător de cuvânt compania de apă.

Reprezentanţii companiei spun că notificările primite acum de clienţi nu reprezintă o obligaţie de plată. Compania de apă va analiza individual documentele fiecărui client şi vor stabili utlerior sumele de plată datorate.

"Sunt de acord, am consumat, dar plătesc pe ce am consumat nu plătesc că s-a făcut o greşeală. Greşeala a fost şi a mea, poate şi a lor, dar mai mult a lor. Odată ce am factură şi sunt legal cu toate, cu apometru cum poate să spună că nu sunt legal. Sunt racordat la canalizare ilegal. Asta v-au spus? Da. Suma de plată e de 14.800 de lei. Aşteptăm să mergem să ne judecăm în justiţie. De plătit nu am de unde să plătesc.", a declarat un alt bărbat.

"O acţiune de control ApaVital a unui număr de 222 de clienţi din satul Borosoaia a dus la identificarea unui număr de 72 de cazuri de utilizatori care fie erau racordaţi ilegal la reţeaua de canalizare, fără contract, fie aduceau un aport de apă din puţuri şi fântâni din reţeaua proprie de apă a casei. Întrucât folosirea canalizării fără contract şi fără a fi plătită proporţional cu cantitatea de apă uzată esteconsiderat consum clandestin, aceasta se constituie prejudiciu. Se calculează în funcţie de particularităţile gospodăriei şi se calculează pe ultimii trei ani, cu un factor de multiplicare. Unele dintre aceste situaţii de consum clandestin pot îmbrăca şi forme penale, pentru infracţiunea de furt din bunuri publice. Prin acest consum fără contract se creează un prejudiciu întregii comunităţi, un prejudiciu material care îl păcăleşte pe cel care îşi plăteşte corect serviciile. Într-un fel sau altul, orice leu pe care nu îl încasăm se rezumă la o reducere a investiţiilor pentru cei care plătesc şi automat o calitate a serviciului mult mai bună.", a adăugat Răzvan Manolache, purtător de cuvânt compania de apă.

"Nu este un furt, din punctul meu de vedere, pentru că acele persoane au fost branşate de angajatul ApaVital, adică pe baza unui aviz de branşare.", a declarat Paul Mursa, primar Plugari.

Este important de subliniat faptul că, până la acest moment, ApaVital nu a emis nicio factură pentru neconformitățile identificate în cadrul acestei acțiuni de control din Borosoaia. Fiecare caz urmează să fie analizat individual, în baza documentelor depuse de utilizatori, iar eventualele sume de plată vor fi stabilite numai după această analiză, cu respectarea strictă a prevederilor legale și a regulamentelor în vigoare.

