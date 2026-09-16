O bancă din România oferă 50.000 de lei pentru 800 de mese calde. Cine va primi ajutorul

O bancă de la noi donează 50.000 de lei pentru susținerea cantinei sociale Ominis din București, suma urmând să acopere costul a 800 de porții de mâncare caldă destinate copiilor, vârstnicilor și familiilor aflate în dificultate. Donația face parte din proiectul "Adoptă o Cantină", derulat în cadrul programului Social Food al Asociației Black Sea FooDignity.

Proiectul "Adoptă o Cantină" permite companiilor să susţină direct activitatea cantinelor sociale şi să contribuie la asigurarea meselor zilnice pentru persoanele vulnerabile. Fiecare donaţie este transformată în porţii de mâncare şi răspunde unei nevoi imediate din comunitate, scrie Agerpres.

Donaţiile sunt transformate direct în porţii de mâncare

"O masă caldă nu rezolvă toate problemele unui om, dar poate face o zi grea puţin mai uşoară. Sprijinul oferit de Garanti BBVA înseamnă 800 de porţii de mâncare pentru oameni care au nevoie de ele şi ne ajută să ducem mai departe misiunea Social Food", a declarat chef Adi Hădean, fondatorul Asociaţiei Black Sea FooDignity, în comunicat.

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Prin cantinele sociale partenere, Social Food oferă zilnic 1.000 de porţii de mâncare caldă persoanelor vulnerabile. Pentru cei mai mulţi dintre beneficiari, aceasta este singura masă consistentă a zilei.

"Pentru noi, implicarea în acest program reprezintă mai mult decât o acţiune de responsabilitate socială; este o promisiune de solidaritate faţă de comunitate. Credem cu tărie că accesul la o masă caldă este primul pas pe care îl putem face pentru a reface echilibrul celor care au nevoie de sprijinul nostru, al tuturor", a explicat Virginia Oţel, Director Comunicare Corporativă, Garanti BBVA.

Asociaţia fondată de Adi Hădean sprijină persoanele fără resurse

Asociaţia Black Sea FooDignity (BSFDA) a fost fondată în 2015 de chef Adi Hădean, iniţial sub denumirea "Asociaţia Adi Hădean", având ca misiune sprijinirea persoanelor lipsite de resurse financiare şi combaterea insecurităţii alimentare. Din 2020, organizaţia şi-a extins activitatea pentru a furniza zilnic mese calde celor aflaţi în nevoie.