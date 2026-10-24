La doar 5 ani, Mihnea trece din nou printr-o încercare cumplită. După o luptă grea cu cancerul, pe care familia spera că a lăsat-o în urmă, băiețelul a primit o nouă veste dureroasă. Medicii au descoperit o leziune la nivelul creierului, iar Asociația Bolnavilor de Cancer Gorj a lansat un apel umanitar pentru a-l ajuta.

Mihnea, un băiețel de 5 ani din Gorj, are nevoie de ajutor. Medicii au descoperit o leziune la creier - Facebook/Asociatia Bolnavilor de Cancer Gorj

În urmă cu puțin timp, Mihnea și părinții lui sărbătoreau încheierea unei etape dificile a tratamentului. Băiețelul a tras clopoțelul învingătorilor, un moment care a adus speranță întregii familii. Bucuria a fost însă umbrită de rezultatele unor noi investigații medicale.

Potrivit Asociației Bolnavilor de Cancer Gorj, medicii au identificat o nouă leziune la nivelul creierului, în zona frontală. Rezultatele analizelor histopatologice prezintă aspecte sugestive pentru o determinare de rabdomiosarcom embrionar. Informațiile comunicate indică o suspiciune medicală gravă.

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Apel pentru salvarea lui Mihnea

Într-un mesaj publicat la sfârșitul lunii septembrie, reprezentanții Asociației Bolnavilor de Cancer Gorj au cerut sprijinul comunității pentru băiețelul de 5 ani și familia acestuia.

"Până unde poate rezista o inimioară de copil, până unde inima unui părinte?"

Familia, care spera că perioada petrecută prin spitale a rămas în urmă, se confruntă acum cu o nouă încercare. Reprezentanții asociației subliniază că situația este urgentă și îi îndeamnă pe cei care pot să ofere sprijin să se alăture eforturilor pentru salvarea lui Mihnea.

Cum poate fi ajutat Mihnea

Asociația Bolnavilor de Cancer Gorj a pus la dispoziție un cont bancar în care pot fi făcute donații pentru Mihnea.

IBAN: RO29BTRLRONCRT0630749201

Banca: Banca Transilvania

Beneficiar: Asociația Bolnavilor de Cancer Gorj

Mențiune la plată: Pentru Mihnea

Pentru informații suplimentare, cei care doresc să ajute pot contacta asociația la numărul de telefon 0722 859 514, prin e-mail, la [email protected], sau pot accesa site-ul abcgorj.ro.