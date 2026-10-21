Evenimente în Bucureşti, joi 22 octombrie. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru joi, 22 octombrie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Joi, 22 octombrie 2026, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru joi, 22 octombrie 2026, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, joi 22 octombrie

De la ora 17.00, la Teatrul Excelsior se joacă piesa "Mickey Mouse trebuie să plece". De la ora 18.00 se joacă piese precum "Comedia Erorilor", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, sau "Răscoala", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier.

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De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Caligula", la FF Theatre, "Siciliana", la Teatrul Dramaturgilor Români, "Doamna Pylinska şi secretul lui Chopin", la Teatrul Griviţa 53, sau "Meşteşugul Vieţii", la Teatrul Bulandra. De la ora 19.30 se joacă "La doi pași de Mullingar", la Teatrul Nottara - Sala George Constantin, şi "Un gigolo de 2 lei", la Teatrul Roşu, în timp ce de la ora 20.00 se joacă "50 de Secunde", la Teatrul Amzei, şi "E doar… amor", la Restaurant Elisabeta.

Concerte în Bucureşti, joi 22 octombrie

Julia Hagen susţine un concert vocal-simfonic la Ateneul Român, de la ora 19.00. Ștefan Orfescu susţine un concert The Coffee Shop Constituției, de la ora 19.00. Mugurel Vrabete susţine un concert în The Pub – Universității, de la ora 19.30.

Artiştii de la Pinholes susţin un concert în Expirat Halele Carol, de la ora 20.00. Petrică Andrei, Ciprian Parghel și Vlad Popescu, reuniţi sub egida Petrică Andrei Trio, susţin un concert în JazzBook, de la ora 20.30. Irina Rimes susţine un concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00.

Expoziţii în Bucureşti, joi 22 octombrie

La Art Safari puteţi vizita expoziţii precum "Brâncuși și muzele sale", "Război și Pace" sau "Noua climă | Suntem pregătiți?".

La Muzeul de Artă Recentă puteţi vizita o expoziţie intitulată "Late Summer Spritz", în timp ce la Muzeul Naţional Cotroceni puteţi vizita, prin tururi ghidate, expoziţia intitulată "Fibră. Radiografia prezenței".