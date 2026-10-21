Sufleţelul de 6 ani, Michael Gabriel Vișan, mai are nevoie de 498.000 € pentru a continua lupta cu cancerul

La doar patru ani, Michael Gabriel Vișan a fost nevoit să înfrunte una dintre cele mai grele încercări pe care le poate trăi un copil: lupta cu neuroblastomul de grad IV. După luni întregi de tratamente, intervenții chirurgicale și multă suferință, micuțul are în continuare nevoie de sprijin financiar pentru a putea continua tratamentul care îi poate oferi o șansă în plus la o viață sănătoasă.

Michael Gabriel Vișan mai are nevoie de 498.000 de euro pentru a-și continua lupta cu cancerul - Sursa: Facebook/ Dani Cek

Povestea lui Michael a început în decembrie 2023, când băiețelul s-a plâns de dureri la picior. După mai multe investigații, la 31 ianuarie 2024, medicii au descoperit că are are o "bulă" în stomaco şi o formațiune tumorală în apropierea rinichiului. Diagnosticul primit ulterior, în urma evaluărilor medicale realizate în Turcia, a fost unul devastator pentru familia sa: neuroblastom de grad IV, cu metastaze.

Părinții, Denisa și George Vișan, au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a-i oferi copilului acces la tratamentele necesare. Michael a urmat șase cure de chimioterapie, a trecut printr-o intervenție chirurgicală complexă, în urma căreia i-a fost îndepărtată tumora și a fost necesară scoaterea unui rinichi, apoi a urmat radioterapia. Tratamentul său a presupus costuri uriașe, care au depășit cu mult posibilitățile financiare ale familiei.

O luptă care nu s-a încheiat

Potrivit informațiilor publicate în octombrie 2024, Michael avea nevoie de încă 12 cure de chimioterapie de întreținere, fiecare cu un cost estimat la aproximativ 8.000 de euro. Până la acel moment, familia cheltuise peste 65.000 de euro pentru tratament, cu ajutorul sponsorilor, prietenilor și oamenilor cu suflet mare.

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Recent, Dani Cek a readus povestea lui Michael în atenția publicului, alături de părintele Alexandru Lungu și de comunitatea care s-a mobilizat pentru a-l sprijini pe băiețel.

Potrivit apelului public transmis pe Facebook de Dani Cek, obiectivul financiar este de 727.000 de euro, iar suma rămasă de strâns este de aproximativ 498.000 de euro.

Orice ajutor poate conta

În spatele cifrelor se află un copil care merită să crească, să se joace și să se bucure de copilărie. În spatele acestei lupte se află și doi părinți care au nevoie de sprijinul comunității pentru a putea continua să îi ofere fiului lor îngrijirea necesară.

Uneori, un gest care pare neînsemnat pentru noi poate deveni o contribuție importantă pentru o familie aflată într-o situație-limită. O donație, distribuirea apelului sau simpla implicare în promovarea cazului pot ajuta mesajul să ajungă la mai mulți oameni.

Cei care doresc să îl sprijine pe Michael Gabriel Vișan pot contribui prin canalele oficiale ale campaniei, după verificarea datelor actualizate de donație și a nevoilor medicale curente.

Puteţi dona la următoarele conturi:

Titular: Denisa Vișan

Cont LEI – Banca Transilvania (BT)

RO26BTRLRONCRT0P81975801

SWIFT: BTRLRO22XXX

Cont EURO – ING Bank

RO03INGB0000999915217926

SWIFT: INGBROBU

Revolut: @michaelgabrielvisan

PayPal: @DenisaVisan06072020

BTPay: 0768819801