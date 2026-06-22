Nostalgia 2026. Artişti, program şi bilete. Festivalul începe pe 25 iunie

Unul dintre cele mai așteptate festivaluri ale verii revine în București. Nostalgia 2026 începe pe 25 iunie, în Pădurea Băneasa, și promite patru zile de muzică, petreceri tematice și experiențe inspirate de cultura anilor ’90 și 2000. Organizatorii pregătesc o nouă ediție a festivalului care combină nostalgia pentru trecut cu elemente moderne, sub conceptul Retro Disco Future.

Festivalul Nostalgia 2026 se desfășoară între 25 și 28 iunie, la Federația Română de Tir Sportiv din Pădurea Băneasa, București. Evenimentul se întinde pe durata a patru zile și este dedicat iubitorilor muzicii retro, dar și celor care vor să retrăiască atmosfera anilor ’90 și 2000 prin decoruri, activări și experiențe interactive.

Nostalgia 2026. Unde are loc festivalul și care este programul

Programul de acces este diferit în funcție de zi. Joi, 25 iunie, festivalul începe de la ora 17:00, iar zilele de vineri și sâmbătă sunt dedicate petrecerilor care se pot prelungi până târziu în noapte. Duminică, ultima zi de festival, accesul începe după-amiază.

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Ce artiști vin la Nostalgia 2026

Organizatorii promovează festivalul ca o experiență construită în jurul muzicii retro, disco și future, cu concerte live, DJ set-uri și momente dedicate hiturilor care au marcat generații. Line-up-ul complet este anunțat etapizat de organizatori, iar accentul rămâne pe atmosfera creată în festival și pe experiența publicului.

Pe lângă muzică, participanții vor avea acces la zone tematice, instalații inspirate din cultura pop a anilor ’90-2000 și spații interactive dedicate fotografiilor și amintirilor.

Cât costă biletele la Nostalgia 2026

Biletele pentru Nostalgia 2026 sunt disponibile online, iar participanții pot opta pentru acces într-o singură zi sau pentru abonamente pe întreaga perioadă a festivalului. Prețurile diferă în funcție de zi și categoria aleasă.

Un abonament general pentru toate cele patru zile este disponibil la aproximativ 300-350 de lei, în timp ce biletele pentru zile individuale pornesc de la aproximativ 100-150 de lei, în funcție de oferta disponibilă.

Nostalgia s-a remarcat în ultimii ani prin conceptul său diferit de festivalurile clasice, combinând muzica, decorurile retro și experiențele interactive. Evenimentul a crescut de la o ediție la alta și a devenit unul dintre festivalurile cunoscute pentru publicul care caută o combinație între concerte și o călătorie în timp prin cultura anilor ’90 și 2000.

Pentru ediția din 2026, organizatorii mizează din nou pe atmosfera care a făcut festivalul popular: muzică, prieteni, amintiri și un decor care transformă Pădurea Băneasa într-un spațiu dedicat nostalgiei.

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