Evenimente în Bucureşti, în weekendul 8-9 august. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru sâmbătă, 8 august 2026, şi duminică, 9 august 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Piesa de teatru "O femeie împărţită la doi" se joacă sâmbătă, 8 august, la Teatrul Roşu din Bucureşti - zilesinopti.ro

După încă o săptămână complicată la lucru, mulţi bucureşteni au timp liber în weekend şi se pot bucura de numeroase evenimente organizate în Capitală, mai ales în condiţiile în care numărul de evenimente organizate este în creştere.

Ca de obicei, sunt evenimente pentru toate gusturile în Capitală, de la piese de teatru pentru cei mari şi pentru cei mici şi până la evenimente sportive, expoziţii, concerte şi aşa mai departe.

Piese de teatru în Bucureşti, în weekendul 8-9 august

Articolul continuă după reclamă

Sâmbătă, 8 august, la Teatrul Roşu sunt programate două piese. De la ora 16.30 se joacă "O femeie împărțită la doi", cu Ana Odagiu, Silviu Mircescu şi Sergiu Costache, iar de la ora 19.30 se joacă piesa "Jocuri de putere", cu Paul Ipate, Eduard Adam, Delia Riciu şi Doina Antohi.

Duminică, 9 august, ziua de teatru începe de la ora 12.00, când, la Hard Rock Cafe, se joacă piesa pentru copii "Turtiţa năzdrăvană". De la ora 18.00, la Teatrul Roşu se joacă piesa "La ginecolog".

Concerte în Bucureşti, în weekendul 8-9 august

Sâmbătă, 8 august, artiştii de la Elfyn Band susţin un concert de muzică turcească la Berăria H, de la ora 20.30, în timp ce trupa Funhouse susţine un concert la Hard Rock Cafe, de la ora 21.30.

Duminică, 9 august, de la ora 20.15, sunteţi aşteptaţi pe terasa Berăriei H, la un concert susţinut de Taraful lui Florică.

Evenimente sportive în Bucureşti, în weekendul 8-9 august

Sâmbătă, 8 august, de la ora 21.30, pe Stadionul Arcul de Triumf se joacă meciul de fotbal dintre Dinamo Bucureşti şi FC Voluntari.

Tot sâmbătă, însă de la ora 11.00, în Bucureşti şi în împrejurimi se joacă mai multe meciuri din Liga a doua de fotbal, precum Concordia Chiajna - FC Bijor, CSL Ştefăneştii de Jos - CSC Dumbrăviţa, Steaua Bucureşti - SCM Râmnicu Vâlcea sau SC Popeşti Leordeni - FC Bacău.