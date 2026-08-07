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8 august, Sfântul Preot Mucenic Alexandru din Basarabia. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Sfântul Preot Mucenic Alexandru din Basarabia este prăznuit pe 8 august Sfântul Preot Mucenic Alexandru din Basarabia este prăznuit pe 8 august - doxologia.ro
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 07.08.2026, 07:59 | Modificat la 07.08.2026, 08:04

Sâmbătă, 8 august 2026, este prăznuit Sfântul Preot Mucenic Alexandru din Basarabia, sfânt cu care, în general, oamenii sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Alexandru din Basarabia a fost canonizat în 2024 de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, iar proclamarea canonizării lui a avut loc în data de 4 februarie, la Catedrala Patriarhală din Bucureşti, cu ocazia aniversării Centenarului Patriarhiei Române.

Conform crestinortodox.ro, Sfântul Alexandru a fost un energic promotor al ideii de unitate naţională între românii de pe cele două maluri ale Prutului, iar la 27 martie 1918 a fost unul dintre deputaţii, şi singurul cleric din Sfatul Ţării, care au votat Unirea Basarabiei cu România.

Redactia Observator
Redactia Observator
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