Pentru cei mai mulţi dintre noi, a merge acasă este firesc. Dar pentru 12 copii cu dizabilităţi din sectorul 5 al Capitalei acest sentiment nu a existat niciodată cu adevărat.. până ieri. Primăria sectorului 5 a colaborat cu organizația Hope and Homes for Children pentru a ridica o casă de tip familial. Ieri, copiii au primit cheile locuinţei construite pentru nevoile lor speciale.

David Popovici și Mihai Morar au inaugurat ieri noua casă familială pentru 12 copii cu nevoi speciale din Sectorul 5.

"Sunt multe case şi clădiri frumoase, frumos decorate în Bucureşti, dar asta e o casă care luminează din interior, de astăzi 12 globuri. 12 suflete de copil îşi vor schimba destinul, locuind aici, în casă unde vor găti, vor dormi, vor învăţa să fie oameni mari şi vor fi crescuţi cu dragoste", spune Mihai Morar.

Acum aşteaptă... cel mai frumos Crăciun. Ambasadorii Hope anf Homes for Children au primit câte un tablou pictat de cei mici.

"Eu nu-mi expun medaliile pe nicăieri, nici cele de la Jocurile Olimpice, nici mondiale, pe nicăieri prin casă. În schimb asta, înseamnă mult, mult mai mult pentru mine. O să mă plimb toată ziua, așa, cu el", spune David Popovici.

Din donații s-au strâns peste 450.000 de euro

DGASPC Sector 5 a pus la dispoziție un teren de peste 1200 de metri pătraţi pentru construirea casei, iar Hope and Homes for Children a realizat construcția locuinței, adaptată nevoilor copiilor cu dizabilități.

"Sunt toți banii ăștia, se transformă în iubire și dragoste pentru toți copiii care au nevoie, mai sunt cinci case familiale de construit până când toate orfelinatele din România vor fi închise definitiv", spune David Popovici.

Campionul olimpic la înot a cântat și colinde cu cei mici. Campionii de aur din canotaj - Magdalena Rusu, Ciprian Tudosă și soții Lehaci au venit încărcați de cadouri.

"Sincer, mie îmi vine să plâng de fiecare dată, pentru că mă bucur sincer pentru ei", spune Maria Lehaci.

Nouă casă are cameră de zi, 4 dormitoare, 2 băi, bucătărie, hol, spațiu tehnic, cămară și spălătorie.

