11 decembrie, Sfântul Daniil Stâlpnicul. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Joi, 11 decembrie 2025, este prăznuit Sfântul Daniil Stâlpnicul, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Daniil Stâlpnicul s-a născut în satul Vitaria din Mesopotamia, din părinţi creştini. Conform crestinortodox.ro, fiind singurul copil dăruit lor de Domnul, părinţii Sfântului Daniil l-au închinat cu totul Lui încă din perioada copilăriei. El a îmbrăţişat viaţa monahală la vârsta de 12 ani, cu binecuvântarea Sfântului Simeon Stâlpnicul.

Sfântul Daniil a plecat din mănăstire şi s-a sălăşluit într-un templu păgân părăsit de la ţărmul Mării Negre. După o vreme, a urcat pe un stâlp pe care a rămas până la moartea sa, îndurând arşiţa, frigul, dar şi atacurile demonilor. În jurul acelui stâlp s-a strâns un număr mare de ucenici, pe care Sfântul i-a povăţuit prin pilda vieţii lui şi prin cuvânt.

Chiar Împăratul Leon cel Mare a venit la stâlpul Sfântului Daniil fiind însoţit de oaspeţi din străinătate, principi şi aristocraţi cărora, arătându-le stâlpul, le-a mărturisit: "Iată cea mai scumpă comoară a împărăţiei mele".

Sfântul Daniil şi-a prorocit ziua morţii. La ieşirea sufletului lui, ucenicii au văzut pe sfinţii îngeri, proroci, apostoli şi mucenici deasupra stâlpului pe care vieţuise cuviosul.

Înainte de trecerea sa la cele veşnice, Sfântul Daniil l-a rugat pe Împăratul Anastasie să-i aşeze trupul în adânc, iar deasupra lui să pună moaştele Sfinţilor Anania, Azarie şi Misail, care fuseseră de curând aduse din Babilon în Constantinopol, ca cei care veneau să-i cinstească mormântul să atribuie sfinţilor mucenici plinirea cererilor lor.

