Antena Meniu Search
x

Curs valutar

11 decembrie, Sfântul Daniil Stâlpnicul. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Joi, 11 decembrie 2025, este prăznuit Sfântul Daniil Stâlpnicul, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

de Redactia Observator

la 10.12.2025 , 13:38
Sfântul Daniil Stâlpnicul este prăznuit pe 11 decembrie Sfântul Daniil Stâlpnicul este prăznuit pe 11 decembrie - doxologia.ro

Sfântul Daniil Stâlpnicul s-a născut în satul Vitaria din Mesopotamia, din părinţi creştini. Conform crestinortodox.ro, fiind singurul copil dăruit lor de Domnul, părinţii Sfântului Daniil l-au închinat cu totul Lui încă din perioada copilăriei. El a îmbrăţişat viaţa monahală la vârsta de 12 ani, cu binecuvântarea Sfântului Simeon Stâlpnicul.

Sfântul Daniil a plecat din mănăstire şi s-a sălăşluit într-un templu păgân părăsit de la ţărmul Mării Negre. După o vreme, a urcat pe un stâlp pe care a rămas până la moartea sa, îndurând arşiţa, frigul, dar şi atacurile demonilor. În jurul acelui stâlp s-a strâns un număr mare de ucenici, pe care Sfântul i-a povăţuit prin pilda vieţii lui şi prin cuvânt.

Chiar Împăratul Leon cel Mare a venit la stâlpul Sfântului Daniil fiind însoţit de oaspeţi din străinătate, principi şi aristocraţi cărora, arătându-le stâlpul, le-a mărturisit: "Iată cea mai scumpă comoară a împărăţiei mele".

Articolul continuă după reclamă

Sfântul Daniil şi-a prorocit ziua morţii. La ieşirea sufletului lui, ucenicii au văzut pe sfinţii îngeri, proroci, apostoli şi mucenici deasupra stâlpului pe care vieţuise cuviosul.

Înainte de trecerea sa la cele veşnice, Sfântul Daniil l-a rugat pe Împăratul Anastasie să-i aşeze trupul în adânc, iar deasupra lui să pună moaştele Sfinţilor Anania, Azarie şi Misail, care fuseseră de curând aduse din Babilon în Constantinopol, ca cei care veneau să-i cinstească mormântul să atribuie sfinţilor mucenici plinirea cererilor lor.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

sfantul daniil 11 decembrie sarbatoare sfantul daniil praznuire sfantul daniil
Înapoi la Homepage
În ce a investit Adrian Ilie primul milion de dolari! Din ce face acum o avere: “E mai bine să nu ştie lumea”
În ce a investit Adrian Ilie primul milion de dolari! Din ce face acum o avere: &#8220;E mai bine să nu ştie lumea&#8221;
Imaginea rară cu fosta noră a lui Ion Țiriac. Cum arată acum Ileana Lazariuc și de ce s-a retras din lumina reflectoarelor
Imaginea rară cu fosta noră a lui Ion Țiriac. Cum arată acum Ileana Lazariuc și de ce s-a retras din lumina reflectoarelor
Pierderea grea pentru Universitatea Craiova! A ajuns pe masa de operație și nu va mai juca în 2025. Exclusiv
Pierderea grea pentru Universitatea Craiova! A ajuns pe masa de operație și nu va mai juca în 2025. Exclusiv
Pământul se scufundă în Turcia. Explicația fenomenului înspăimântător care se extinde acum în toată țara
Pământul se scufundă în Turcia. Explicația fenomenului înspăimântător care se extinde acum în toată țara
Mihai Morar, Daniel Buzdugan și Emma Ștefan, momente de panică, la Radio ZU. Au fost evacuați de urgență în direct
Mihai Morar, Daniel Buzdugan și Emma Ștefan, momente de panică, la Radio ZU. Au fost evacuați de urgență în direct
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi avut probleme cu peştele congelat?
Observator » Ştiri sociale » 11 decembrie, Sfântul Daniil Stâlpnicul. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox