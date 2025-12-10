11 decembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 11 decembrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 11 decembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 11 decembrie

Articolul continuă după reclamă

Pe 11 decembrie 220, Împăratul Xian de Han este forțat să abdice de la tron de către fiul lui Cao Cao, Cao Pi, punând capăt dinastiei Han. Pe 11 decembrie 969, Împăratul bizantin Nicefor al II-lea Focas este asasinat de soția sa, Theophano, și de iubitul acesteia, viitorul Împărat Ioan I Tzimiskes. Pe 11 decembrie 1835 are loc prezentarea, pe scena Teatrului "Momulo", din București, a primului vodevil românesc, "Triumful amorului", în adaptarea muzicală a lui Ioan Andrei Wachmann. Pe 11 decembrie 1901 a fost trimis primul semnal radio transatlantic de către italianul Guglielmo Marconi, de la Poldhu, din Cornwall, fiind recepționat de Persy Wright Paget, la St. John, în Newfoundland.

Pe 11 decembrie 1916, în Primul Război Mondial, în urma înfrângerilor militare din toamna anului 1916 se formează la Iași un guvern de concentrare națională I.C. Brătianu-Take Ionescu. Pe 11 decembrie 1936, Eduard al VIII–lea, rege al Angliei din 20 ianuarie 1936, anunță, printr–un comunicat radiofonic, abdicarea de la tron, în favoarea fratelui său și opțiunea pentru o viață normală, dincolo de celebritate, alături de femeia pe care o iubește, americana Wallis Simpson. Pe 11 decembrie 1941, în Al Doilea Război Mondial, Germania și Italia declară război Statelor Unite, în urma declarației de război de către SUA asupra Imperiului Japoniei. Pe 11 decembrie 1941, în Al Doilea Război Mondial, Polonia declară război Imperiului Japoniei. Pe 11 decembrie 1946, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a decis înființarea UNICEF cu scopul inițial de a oferi ajutoare de hrană și asistență medicală copiilor din țările devastate de Al Doilea Război Mondial. Pe 11 decembrie 1958 a fost arestat, sub acuzația de "uneltire contra orânduirii sociale", filosoful Constantin Noica, condamnat la 24 de ani de muncă silnică, la 1 martie 1960. Pe 11 decembrie 1994 înregistrăm intrarea trupelor rusești pe teritoriul Republicii Separatiste Cecenia. Potrivit estimărilor internaționale, conflictul s–a soldat cu aproximativ 100.000 de victime dintre care aproximativ 80% din rândul populației civile. Pe 11 decembrie 2016 au avut loc alegeri legislative în România. Prezența la urne a fost de 39,42%. PSD a obținut 45,67%, PNL 20,42% și USR 8,92% din voturile exprimate.

Nașteri pe 11 decembrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 11 decembrie, de la Papa Leo al X-lea, născut pe 11 decembrie 1475, sau compozitorul şi dirijorul Hector Louis Berlioz, născut pe 11 decembrie 1803, şi până la pictorul italian Giuseppe Bertini, născut pe 11 decembrie 1825, sau fizicianul german Max Born, născut pe 11 decembrie 1882.

Tot într-o zi de 11 decembrie s-au născut şi personalităţi precum actorul francez Jean Marais, născut pe 11 decembrie 1913, scriitorul rus Aleksandr I. Soljenițîn, născut pe 11 decembrie 1918, actorul şi regizorul francez Jean-Louis Trintignant, născut pe 11 decembrie 1930, cascadorul şi actorul român Szabi Cseh, născut pe 11 decembrie 1942, politicianul american John Kerry, născut pe 11 decembrie 1943, cântăreţul şi actorul italian Gianni Morandi, născut pe 11 decembrie 1944, fotbalistul argentinian Javier Saviola, născut pe 11 decembrie 1981, sau actriţa şi cântăreaţa americană Hailee Steinfeld, născută pe 11 decembrie 1996.

Decese pe 11 decembrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 11 decembrie. Dintre acestea amintim pe Papa Damasus I, decedat pe 11 decembrie 384, actorul şi regizorul francez Charles Dullin, decedat pe 11 decembrie 1949, poeta basarabeană Leonida Lari, decedată pe 11 decembrie 2011, sau scriitoarea americană Anne Rice, decedată pe 11 decembrie 2021.

România i-a pierdut într-o zi de 11 decembrie, printre alţii, pe actriţa Elvira Popescu, decedată pe 11 decembrie 1993, fotbalistul Mihai Adam, decedat pe 11 decembrie 2015, sau jurnalistul Octavian Andronic, decedat pe 11 decembrie 2020.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi avut probleme cu peştele congelat? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰