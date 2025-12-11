Dacă vreți să fiți la modă... despodobiți bradul. Anul acesta se poartă bradul minimalist. O fundă uriaşă în vârf, câteva beculeţe şi o mână de globuri gigant. La modă sunt şi decoraţiunile luminoase care scot totul din anonimat.

Valentina are un salon de înfrumuseţare şi a vrut să-şi surprindă clientele cu un brad total diferit în acest an!

"Globurile mari vin ca o idee mult mai practică, dat fiind faptul că sunt mult mai uşor de montat şi totuşi oferă un efect vizual spectaculos şi de efect. Facând o comparaţie cu anii anteriori, unde foloseam 50-60 de decoraţiuni pentru un decor complet, anul acesta am folosit undeva la 9-10 globuri şi ăsta este rezultatul final!", spune Valentina Manea.

Trendul Crăciunului 2025 e clar - mai puţin, dar...mai mare. Brazi cu funde gigant, din tul sau din catifea, şi doar câteva beculeţe! Preţurile pentru o fundă pornesc de la 50 de lei şi pot ajunge până la 500 de lei lejer.

Articolul continuă după reclamă

"Diferite modele şi culori - mari, mici, avem foarte multe modele care sunt în trend. Diferit de anul trecut cu globuri sau cu flori, anul acesta mai mulţi oameni preferă să decoreze bradul cu figurine - urşi, turtă dulce, Moş Crăciun", spune Zizu Raj, proprietarul unui magazin cu decoraţiuni.

Dar pentru un efect wow, decoratorii au pregătit surprize

Cine vrea să iasă din tipare în acest an, îşi poate cumpăra un fluture în loc de instalaţie, care se bagă în priză, costă aproximativ 450 de lei şi cu siguranţă este un detaliu de neuitat!

"Niciodată noi nu aşezăm în brad mai mult de 2 sau 3 obiecte supradimensionate. Restul decoraţiunilor mari pot fi aşezate pe podea, pe şemineu, pe comodă o să fie o poveste frumoasă atunci când mai ducem nişte elemente de decor şi în alte colţuri ale casei. Se aşază 3 figurine foarte mari, mai pui doar 6-10, 20 de globuri şi ai terminat bradul", spune Cornelia Neagoe, proprietara unui magazin de decoraţiuni.

Iar cine vrea un brad minimalist renunţă chiar şi la fundă. O instalaţie şi un voal de tul pe deasupra sunt suficiente ca să-ţi faci pomul de Crăciun vedetă pe reţelele sociale.

Ingrid Tîrziu Like Cred că sunt în locul în care mi-am dorit să fiu dintotdeauna: în faţa voastră, vorbind despre oameni şi întâmplările lor. ➜

Întrebarea zilei Vă descurajează noile taxe să mai comandaţi de pe site-urile chinezeşti? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰