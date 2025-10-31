Următoarea poveste vine cu o mare rugăminte: să ne mobilizăm și împreună să ajutăm o bebelușă de patru luni! O cheamă Amelia și are cancer. Tumora din burtica ei se răspândește și copila are nevoie de bani mulți, foarte mulți bani, să poată face tratamentul necesar. De aceea, vă rugăm să o ajutați pe Amelia donând doi euro prin SMS la 8848, număr fără recurență.

Amelia are patru luni și pare un copil perfect sănătos. A fost guralivă pe aproape toată filmarea și este plină de energie. Mama ei spune că fetița este, cumva, și norocoasă: deocamdată nu are dureri.

"Am cerut pur și simplu o ecografie de abdomen, fără motiv, doar monitorizare. Având cinci săptămâni, au observat tumora de trei centimetri, nu au știut exact ce este. Este o formă de cancer la copii, se numește neuroblastom", a povestit Alexandra Constantin, mama micuţei Amelia.

De la diagnosticare, Amelia a fost în grija medicilor de la Marie Curie care au aplicat protocolul "așteaptă și monitorizează" și le-au explicat părinților că în astfel de situații există posibilitatea ca tumora să se reabsoarbă.

Tumora s-a răspândit rapid

"Din păcate n-a fost cazul nostru, în ultimele trei luni tumora a tot crescut și au apărut metastaze la ficat, cinci metastaze, și, la fel, în aspiratul medular", a continuat mama Ameliei.

Tumora este în abdomen, pe glanda suprarenală dreaptă, și de acolo se răspândește. Speriați, părinții au căutat soluții în afară și au dus-o pe Amelia la Spitalul Gustave Roussy din Paris.

"Acolo s-a făcut și o formă specială de scanare cu o substanță radioactivă și, la fel, s-a confirmat diagnosticul", a spus mama bebeluşului.

La scanarea din Franța, Ameliei nu i-au fost depistate metastaze. DAR, la o săptămână de la întoarcerea în țară, ecografia a arătat că tumora crescuse cu 20 la sută mai mare și apăruseră deja metastaze la ficat.

Tratamentul, o cursă contra cronometru

Amelia nu mai are timp. Trebuie să înceapă tratamentul în Franța… ieri.

"Tratamentul, în cea mai fericită situație, presupune chimioterapie și operație. În scenariul mai puțin pozitiv, atunci este un proces de doi ani de zile de tratament în Franța. Costurile aferente, la fel, se ridică, într-un caz fericit, între 100 și 200.000 de euro", a explicat mama micuţei de 4 luni.

Amelia pleacă la spitalul Gustave Roussy pornind de la scenariul optimist. Dar și în această situație costurile medicale aproape că îți întunecă mintea.

Cum poți ajuta

În cazul în care neuroblastomul Ameliei va fi clasat de biopsia aflată în lucru în grupa de mare risc, atunci copila are în față un tratament de până la doi ani și nevoi financiare aproape de neimaginat.

"Nu ne oprim, căutăm soluții, nu avem cum să ne oprim. Cred că niciun părinte decent pe lumea asta nu s-ar opri, ar încerca orice e posibil", a transmis mama fetiţei.

Amelia are nevoie de mulți bani pe drumul vindecării și orice donație, indiferent de valoare, este esenţială pentru bebeluş.

Puteți ajuta donând 2 euro printr-un SMS la numărul 8848 , număr fără recurență, prin plată cu cardul sau prin transfer bancar.

