O mamă, obligată să plătească într-un tren de mare viteză pentru a pregăti laptele bebelușului
O tânără mamă a fost nevoită să plătească 3,40 euro pentru un pahar cu apă caldă, necesară preparării laptelui pentru bebelușul său, într-un tren de mare viteză din Franța. Incidentul a stârnit indignarea unui medic ginecolog, martor la întreaga scenă, care a criticat lipsa de înțelegere față de părinții care călătoresc cu copii mici, scrie Ouest France.
Incidentul a avut loc pe 15 octombrie, într-un tren TGV care circula pe ruta Aix-en-Provence-Paris. Medicul ginecolog Olivier Marpeau, cunoscut pe rețelele sociale, a povestit pe LinkedIn că se afla în vagonul-bar și își aștepta cafeaua când a asistat la o situație care l-a revoltat.
Au crezut că e o glumă
O tânără mamă s-a apropiat de tejghea și a cerut un pahar cu apă caldă pentru a pregăti biberonul copilului său. Angajatul i-a comunicat însă că trebuie să plătească 3,40 euro.
"Cu toții am crezut că este o glumă", a relatat medicul.
Deși surprinsă de răspuns, femeia a acceptat să plătească suma cerută. În schimb, angajatul i-a oferit un pahar cu apă caldă, însoțit de un pliculeț de ceai.
Revoltat de cele întâmplate, Olivier Marpeau a discutat cu un controlor de tren, care l-a sfătuit să depună o reclamație la compania feroviară SNCF.
Pentru medic, incidentul nu este doar o problemă legată de prețul unei băuturi.
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"Este povestea unei societăți care se așteaptă ca mamele să se descurce singure cu toate, fără să facă valuri", a scris el.
Ginecologul a atras atenția asupra dificultăților cu care se confruntă părinții atunci când călătoresc cu bebeluși, în condițiile în care natalitatea este prezentată frecvent drept o problemă importantă pentru societate.
Postarea sa a provocat numeroase reacții în mediul online, iar mai mulți părinți au povestit că s-au confruntat cu situații asemănătoare.
Explicația companiei feroviare
Contactată de publicația franceză Le Parisien, compania națională de căi ferate SNCF a explicat că trenurile nu dispun de o rețea de apă potabilă, iar apa oferită în vagonul-bar provine din sticle destinate servirii clienților, disponibile în cantități limitate.
Reprezentanții companiei au precizat că angajații trebuie să respecte reguli stricte de siguranță alimentară.
"Angajații din vagonul-bar nu au voie să manipuleze sau să prepare produse care nu sunt comercializate la bord", a transmis SNCF.
Există însă o excepție pentru copiii cu vârsta sub trei ani. Personalul poate încălzi biberoane deja pregătite și mâncare pentru copii, cu condiția să nu intre în contact direct cu conținutul recipientelor.
Compania a anunțat, de asemenea, că părinții vor putea utiliza gratuit cuptoarele cu microunde din vagonul-bar pentru încălzirea biberoanelor și a alimentelor destinate copiilor.
Această facilitate va fi disponibilă în noile trenuri TGV, a căror introducere în circulație este programată pentru 6 noiembrie 2026.