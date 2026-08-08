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Amenda imensă primită de un român în Thassos după ce a închiriat un ATV. Ce imprudență a făcut

Politist grec, in momentul in care opreste un sofer Politist grec, in momentul in care opreste un sofer Galerie (2)
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Redactia Observator | Timp citire: 2 minute
Publicat la 08.08.2026, 12:39 | Modificat la 08.08.2026, 12:44

Un român aflat în concediu în insula Thassos, una dintre destinațiile de vară preferată de români, a rămas fără permisul de conducere și va trebui să plătească și o amendă semnificativă.

Peripețiile unui român în insula Thassos. Omul, care a închiriat un ATV pentru distracție, s-a ales cu permisul suspendat, dar și cu o amendă din partea polițiștilor locali.

Român amendat pentru că a mers fără cască

Bărbatul a închiriat un ATV pentru plimbare. Doar că a făcut imprudența de a merge pe drumurile publice fără cască. Polițiștii l-au văzut și l-au oprit imediat. I-au suspendat acestuia permisul de conducere și i-au aplicat o amendă de 350 de euro.

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Șoferul vinovat, postare pe Facebook

Românul s-a arătat extrem de nemulțumit pe rețelele de socializare, acesta reclamând faptul că amenda a fost prea mare.

"O amendă corectă de 350 euro pentru că nu am avut casca pe ATV plus reținerea permisului de conducere! Vi se pare normal? Am multe de spus, dar mă abțin. Salariul minim pe economie este de 920 euro în Grecia. La o asemenea amendă îți vine să nu mai ai ce căuta în Grecia", a scris el pe cunoscutul grup de Facebook - Forum Thassos.

Roman amendat in insula Thassos pentru ca a mers pe ATV fara casca

Facebook/ForumThassos

Ce spune Codul Rutier din Grecia

Legislația din țara elenă a fost înăsprită în ultimii ani de autorități pe fondul incidentelor în creștere. Astfel, polițiștii au toleranță zero pentru turiștii care nu poartă casca de protecție pe scutere sau ATV-uri.

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Sancțiunile prevăd penalități de până la 350 euro atât pentru conducătorii vehiculelor, dar și pentru pasageri.

Redactia Observator
Redactia Observator
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