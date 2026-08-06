Generația Z schimbă tradiţiile vechi de nuntă cu obiceiuri noi. Tinerii nu mai vor să aibă sute de invitaţi şi neapărat sarmale pe masă. Vor să se bucure în primul rând ei de petrecere şi să aibă un eveniment ieşit din tipar.

Nunta nu mai este despre cât de lungă e masa și cât de mare e sala.

Iar schimbarea începe dinainte de primul dans. Inspirația vine din scroll-uri nesfârșite pe Instagram și TikTok. Furnizorii sunt aleși după investigații serioase prin postări, recenzii și portofolii.

"Gândiți-vă cu câți furnizori trebuie să vorbești, iar ei mai au încă 10-15 nunți pe lângă. Tematica a fost Cinderella. Ne place foarte mult universul Disney. A ieșit nebunia asta de nuntă", au spus Alexandra şi Denis.

Articolul continuă după reclamă

Nunți tematice și decoruri de poveste

Alexandra și Denis au transformat nunta într-un decor de poveste. Imaginile de pe internet au făcut senzație, iar invitații au avut senzația că au intrat direct într-un film Disney.

"Momentele de dans nu au fost puține. Cu Denis am avut două momente, iar eu am mai avut unul, care a fost un dans-surpriză. Nunta este o singură dată și este păcat să nu investești. Și dacă nu eram influenceri, tot la fel făceam nunta. Tot făceam ceva special", au completat Alexandra şi Denis.

"Toată lumea evoluează. Și dorințele mirilor din ziua de azi, și bugetele lor. Nunțile sunt mult mai creative în prezent. Avem nunți în locații în câmp deschis, unde trebuie să construim totul de la zero. Lucrurile se întâmplă total diferit", a afirmat Daniela Mihalcea, wedding planer.

Lorena și soțul ei au construit evenimentul pas cu pas, până la cel mai mic detaliu.

"S-a potrivit cu noi și putem lucra foarte drăguț cu ea prin decor. Este o sală cu un tavan deschis care dă așa un wow efect. Avem două fotocornere, unul afară, unul înăuntru. mărturile noastre vor fi niște portrete pictate.

Nu doar sala contează, ci cadrul în care se construiește amintirea", a afirmat Lorena.

Locațiile atipice câștigă teren

Piscină, spațiu verde și un decor de poveste. Sunt ingredientele pe care mirii din generația Z le pun pe primul loc atunci când își organizează nunta. Aleg grădini, conace sau domenii în aer liber, unde peisajul și cadrul pentru fotografii cântăresc la fel de mult ca petrecerea în sine.

"Generația nouă își dorește wow-ul pe care îl poți întâlni în locațiile moderne care au apărut după 2019 cumva. Evenimentele în grădină făcute pe silent, adică niciun caz cu muzică. Ea își dorea o ceremonie pe apă, el își dorea o petrecere liniștită. Am îmbinat utilul cu plăcutul", a spus Carmen Ioniţă.

Aproape 80% dintre cupluri spun că fotografiile și videoclipurile sunt printre cele mai importante servicii.