Romina Gingaşu a absolvit universitatea care i-a format pe Bill Clinton şi Jose Manuel Barroso
Romina Gingașu a terminat un program special în Leadership la Georgetown University din Washington D.C., în colaborare cu Mannheim University din Germania.
Programul a reunit experți de renume internațional și a oferit participanților acces la tehnici moderne de strategie, comunicare, analiză geopolitică și leadership global.
De-a lungul timpului, Geogetown University a format numeroase personalități internaționale, printre care:
• Bill Clinton, fost președinte al Statelor Unite
• Hillary Clinton, fost Secretar de Stat
• Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei
• José Manuel Barroso, fost președinte al Comisiei Europene
• Laura Chinchilla – fost președinte al Costa Ricăi
• Saad Hariri – fost prim-ministru al Libanului
• numeroși lideri politici, diplomați, profesori și strategi globaliÎnapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰