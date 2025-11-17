Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Romina Gingaşu a absolvit universitatea care i-a format pe Bill Clinton şi Jose Manuel Barroso

Romina Gingașu a terminat un program special în Leadership la Georgetown University din Washington D.C., în colaborare cu Mannheim University din Germania.

de Redactia Observator

la 17.11.2025 , 17:35

Programul a reunit experți de renume internațional și a oferit participanților acces la tehnici moderne de strategie, comunicare, analiză geopolitică și leadership global.

De-a lungul timpului, Geogetown University a format numeroase personalități internaționale, printre care: 

• Bill Clinton, fost președinte al Statelor Unite

Articolul continuă după reclamă

• Hillary Clinton, fost Secretar de Stat

• Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei

• José Manuel Barroso, fost președinte al Comisiei Europene

• Laura Chinchilla – fost președinte al Costa Ricăi

• Saad Hariri – fost prim-ministru al Libanului

• numeroși lideri politici, diplomați, profesori și strategi globali

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

romina gingasu
Înapoi la Homepage
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: &#8220;Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu&#8221;
Chefi la cuțite, 16 noiembrie 2025. Cine a câștigat prima amuletă din sezonul 16. Ce a zis Serghei Mizil
Chefi la cuțite, 16 noiembrie 2025. Cine a câștigat prima amuletă din sezonul 16. Ce a zis Serghei Mizil
Marea umilință trăită de tricolori la Zenica: „Jenant! Ne-a bătut unul de 40 de ani”. De ce l-a titularizat Lucescu pe Alex Chipciu în locul lui Bancu
Marea umilință trăită de tricolori la Zenica: „Jenant! Ne-a bătut unul de 40 de ani”. De ce l-a titularizat Lucescu pe Alex Chipciu în locul lui Bancu
Se interzice cumulul pensie salariu la stat. Pensionarii care rămân angajați trebuie să renunțe la 85% din pensie. Ce excepții sunt
Se interzice cumulul pensie salariu la stat. Pensionarii care rămân angajați trebuie să renunțe la 85% din pensie. Ce excepții sunt
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu taxarea mâncării nesănătoase?
Observator » Ştiri sociale » Romina Gingaşu a absolvit universitatea care i-a format pe Bill Clinton şi Jose Manuel Barroso