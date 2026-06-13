Cât de mare este un elefant în realitate? Cât de înfiorător poate să pară un aligator și cât de simpatic poate să fie un cangur? Ei bine, răspunsurile pot fi găsite și văzute în Suceava, unde s-a instalat un safari mobil ce aduce experiențe inedite pentru cei care ajung acolo.

Surprizele sunt foarte multe, cele pe care le găsim acolo, în parcul mobil. De exemplu, animalele sunt foarte frumoase, care mai de care mai interesante. Puteți întâlni elefanți și bizoni, lame, zebre, măgăruși, vaci exotice. Dar și aligatori, șerpi, dromaderi, capre rare, ponei.

Aceste animale provin din circuri desfințate sau au fost născute în captivitate. De acolo, parcul mobil va pleca spre Iași la finalul lunii.