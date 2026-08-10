11 august, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 11 august de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 11 august nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 11 august

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Pe 11 august 117, Hadrian este proclamat împărat roman, la două zile după moartea lui Traian. Pe 11 august 355, generalul roman Claudius Silvanus, acuzat de trădare, se proclamă împărat roman împotriva lui Constanțiu al II-lea. Pe 11 august 1315, Marea Foamete din Europa devine atât de îngrozitoare încât chiar și regele Angliei are dificultăți în a cumpăra pâine pentru el și anturajul său. Pe 11 august 1492, Rodrigo de Borja este ales șef al Bisericii Catolice, luând numele de Papa Alexandru al VI-lea. Pe 11 august 1690 înregistrăm victoria coaliției otomano-tătaro-muntene, conduse de Constantin Brâncoveanu, în Bătălia de la Zărnești, împotriva armatelor imperiale comandate de generalul Donat Heissler. Coaliția îl impune pe Imre Thököly în funcția de principe al Transilvaniei. Pe 11 august 1804, Francisc al II-lea își asumă titlul de primul împărat al Austriei.

Pe 11 august 1914, Franța declară război Austro–Ungariei. Pe 11 august 1919 este adoptată constituția Republicii de la Weimar. Pe 11 august 1934, primii prizonieri federali au fost închiși în Alcatraz, SUA. Pe 11 august 1999, ultima eclipsă totală de Soare din secolul XX este vizibilă din România, București fiind singura capitală europeană situată pe linia centrală a benzii de totalitate. Bucureşti s-a aflat în zona de maximum a eclipsei la 14.07, ora locală. Pe 11 august 2003, NATO preia comanda Forței de menținere a păcii în Afganistan, marcând prima operațiune majoră în afara Europei în istoria sa de 54 de ani.

Naşteri pe 11 august

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 11 august, de la dramaturgul şi prozatorul român Teodor Mazilu, născut pe 11 august 1930, sau generalul şi politicianul pakistanez Pervez Musharraf, născut pe 11 august 1943, şi până la artista română Veta Biriș, născută pe 11 august 1949, sau inginerul american Steve Wozniak, cofondator al companiei Apple Computer, Inc., născut pe 11 august 1950.

De asemenea, tot într-o zi de 11 august s-au născut şi personalităţi precum wrestlerul american Hulk Hogan, născut pe 11 august 1953, actriţa americană Viola Davis, născută pe 11 august 1965, fotbalistul şi antrenorul italian de fotbal Massimiliano Allegri, născut pe 11 august 1967, rapperul american Grasu XXL, născut pe 11 august 1981, sau actorul australian Chris Hemsworth, născut pe 11 august 1983.

Decese pe 11 august

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 11 august. Dintre acestea amintim pe designerul auto Jean Bugatti, decedat pe 11 august 1939, pictorul american Jackson Pollock, decedat pe 11 august 1956, sau actorul american Robin Williams, decedat pe 11 august 2014.

Tot într-o zi de 11 august şi-au pierdut viaţa şi personalităţi precum Ioan de Hunedoara, ban al Severinului, voievod al Transilvaniei şi guvernator al Ungariei, decedat pe 11 august 1456, poetul român Alexandru Bibescu, decedat pe 11 august 1911, poetul român Ion Barbu, decedat pe 11 august 1961, sau poetul român Virgil Mazilescu, decedat pe 11 august 1984.