Evenimente în Bucureşti, marţi 11 august. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru marţi, 11 august 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Piesa de teatru "Fetiţa din Debara" se joacă marţi, 11 august, la Teatrul de Artă din Bucureşti - zilesinopti.ro

Indiferent că vorbim despre piese de teatru, concerte, expoziţii sau alte evenimente, bucureştenii care au la dispoziţie câteva ore libere au din ce să aleagă pentru a se bucura de timpul avut la dispoziţie.

Trebuie precizat din start că există evenimente care vă pot suscita interesul pe tot parcursul zilei, aşa că indiferent de ora la care sunteţi disponibili puteţi găsi ceva interesant sau plăcut de făcut în Bucureşti marţi, 11 august 2026.

Piese de teatru în Bucureşti, marţi 11 august

Articolul continuă după reclamă

De la ora 19.00, la Teatrul de Artă se joacă piesa "Fetiţa din Debara", de Oana Jindiceanu, în regia Andreei Grămoșteanu și a lui Alexandru Unguru.

De la ora 20.30, la Teatrul Amzei se joacă piesa "Fluturii sunt Liberi". În rolurile principale îi puteţi vedea pe Andreea Boşneag, Sidonia Gabriela Ganea, Valentin Andrieş şi Alexandru Radu.

Concerte în Bucureşti, marţi 11 august

De la ora 21.00, în Expirat Halele Carol sunteţi aşteptaţi la un concert susţinut de Dronisie Răsăriteanul şi Doomnezeu.

Preţul unui bilet variază între 50 şi 70 de lei, iar pe artişti îi puteţi vedea în concert şi miercuri, 12 august, la Costineşti.

Proiecţii de film în Bucureşti, marţi 11 august

Marţi, 11 august, în cadrul "Filmbro week", la Cinema Europa puteţi urmări pelicule precum "Good Will Hunting", de la ora 17.30, şi "The Wolf of Wall Street", de la ora 20.00.

"Filmbro week" continuă şi în zilele de joi, 13 august 2026, vineri, 14 august 2026, sâmbătă, 15 august 2026, şi duminică, 16 august 2026.