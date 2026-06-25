De la lipsa de respect până la comportamente repetate care ne rănesc, red flagurile pot spune multe despre felul în care va evolua o relaţie. Mirela Pop, psiholog, explică la Observator 16, alături de Mihaela Călin, când un semnal de alarmă ar trebui să ne facă să refuzăm o a doua întâlnire.

Mihaela Călin: Ce se întâmplă dacă, totuși, ignorăm aceste red flaguri? Unde ne duc aceste situații?

Mirela Pop: Ne duc la un început de relație care se poate transforma într-o relație mai lungă, din care va fi greu să ieșim, pentru că, pe măsură ce trece timpul, va fi tot mai complicat să părăsim relația. La asta folosesc aceste red flaguri: să ne atragă atenția.

Mihaela Călin: Sunt situații în care oamenii aleg să ignore aceste lucruri. Se spune că dragostea e oarbă. De ce cred ei că nu e important dacă partenerul face niște lucruri deplasate?

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Mirela Pop: Pentru că își doresc foarte mult acea relație. E ca și cum ne-am uita la o prăjitură și poate ne gândim că o să ne pice rău sau că o să ne îngrășăm, dar lucrurile astea devin mai puțin importante când inima ne trage foarte tare către ea. Așa este și într-o relație: cu cât atracția este mai mare sau nevoia de relație este foarte mare, cu atât vom evita să privim în direcția acestor semnale de alarmă.

Mihaela Călin: Oamenii mai tineri par mai exigenți decât eram noi. Pentru noi, un red flag trebuia să fie ceva mai grav. Le face bine sau le sabotează relațiile?

Mirela Pop: Pe de o parte, le face bine că sunt mai atenți și mai selectivi, pentru că au aflat destul de multe lucruri despre psihologie, despre cum le funcționează mintea și emoțiile. Este un lucru bun să alegi în cunoștință de cauză. Este adevărat însă că, uneori, această tendință de a analiza totul psihologic poate deveni exagerată. Există din ce în ce mai mulți tineri care devin atât de atenți și aplică aceste reguli atât de rigid, încât ajung să nu mai aibă relații pentru foarte multă vreme.

Mihaela Călin: Unde negociem puțin cu aceste red flaguri?

Mirela Pop: Cred că este folositoare o metaforă pentru a vedea cum funcționează red flagurile. Să zicem că suntem pe drumul unei relații și vedem un red flag. Ar trebui să-l interpretăm ca pe un semafor, nu ca pe un semn de fundătură sau de drum închis. Ar trebui să ne oprim și să ne uităm mai atent, să încetinim ritmul relației și să ne acordăm timp să observăm dacă aceste red flaguri se repetă. Pentru că un lucru făcut o singură dată poate fi efectiv o întâmplare. Tuturor ni se întâmplă. Însă atunci când aceste comportamente se repetă și se adună, ele reprezintă o problemă. De aceea, metafora semaforului care afișează roșu nu înseamnă să ieși de pe drum, ci să te oprești și să te gândești.

Mihaela Călin: Peste ce red flaguri n-ar trebui să trecem niciodată? Pentru mine este alcoolul.

Mirela Pop: Cred că există un singur red flag care le poate cuprinde pe toate celelalte: lipsa de respect față de noi. Lipsa de respect poate lua multe forme, de la umilință și jigniri până la consumul de alcool sau alte comportamente care ne rănesc. Atâta timp cât partenerul a observat că acel lucru te deranjează și, cu toate acestea, nu s-a oprit, vorbim despre o lipsă de respect. Iar atunci când respectul lipsește, problema nu mai este comportamentul în sine, ci felul în care celălalt se raportează la tine și la limitele tale.