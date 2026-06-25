O remarcă nepoliticoasă la adresa ospătarului. Telefonul verificat la fiecare minut. O glumă deplasată sau poate prea multe povești despre fostul partener. Sunt semnale de alarmă care ne spun foarte multe despre omul din faţa noastră. Fie că vorbim de o întâlnire romantică, una de afaceri sau pur şi simplu o ieşire între prieteni. În limbajul tinerei generaţii... se numesc "red flags", adică steaguri roşii. Este cazul să le acordăm mai multă importanţă acum, spun specialiştii, pentru că nici relaţiile nu mai sunt la fel cum le ştiam. Acum, acestea se leagă într-o aşa zisă "piaţă a străinilor", adică pe aplicații de dating sau pe net, unde întâlneşti oameni pe care nu-i știe nimeni din cercul tău. Pe vremuri, îți prezenta un prieten pe cineva și știai măcar cu cine ai de-a face. Azi, întâlnirile sunt ceva mai riscante.

Le ignorăm des, furaţi de o doză mare de euforie şi de proiecţiile unui nou început. Până ajung să ne doară și să devină toxice. Sunt acele semnale de alarmă care fac pe cineva să decidă că a două întâlnire... nu mai are rost.

"Nu e atentă la tine când vorbești. Dacă ieșiți undeva și stă mai mult pe telefon și nu e atent la ce vorbești cu el e un red flag pentru mine. Sau în cazul unei relaiîi stă mai mult cu băieții și este big me - se bagă în seama cu toată lumea, cere atenție", spune Gicu, 24 de ani.

Termenul de "red flag" este la modă mai ales în rândul tinerilor, pe reţelele sociale şi în aplicaţiile de dating. Provine din domeniul militar unde, de secole, un steag roșu era arborat pentru a semnala pericolul iminent sau pregătirea de luptă. Astăzi, descrie comportamente toxice, manipulare sau o lipsă de respect care indică faptul că o relație trebuie oprită sau evitată.

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"Asta ar fi principiu un red flag într-o prietenie - când sunt mințit sau mi se ascunde adevărul. De exemplu dacă e la un restaurant și se comportă urat cu ospătarul, să nu aibă bunele maniere", spune o tânără.

Practic, în câteva ore, oamenii încearcă să afle dacă există chimie, valori comune și o stare de siguranţă. Iar uneori decizia se ia după un singur gest. Fie că întârzie, vorbeşte doar despre el, îi critică pe ceilalţi sau nu respectă nişte limite, toate pot fi un semn că cel mai bine este să... fugi.

"Să vorbească despre fosta. Cum vorbește cu prietenii lui la telefon sau în public cum se comportă cum gestionează anumite situații"

"Nu acordă importanţă pur și simplu conversației și persoanei de lângă. Lipsa de empatie, de implicare. De multe ori avem impresia că trebuie să ne punem o mască când cunoaștem o persoană, să părem cât mai interesanți dar realitatea e altfel", spun tinerii.

Şi totuşi, de ce unii oameni ignoră semnale evidente la începutul unei relații?

"Sunt persoane care chiar cred că pot schimba acele tipuri de persoane. Ele sunt atât de puternice sau iubirea e suficientă pentru a le schimba. Capacitatea persoanelor cu astfel de personalitate de a coagula și a strânge oameni în jurul lor și de a deveni vânători sau prădători. Când e vorba de red flaguri și incompatiblitate avem un teren care se poate suprapune. Contează foarte mult experiențele trecute neprocesate, ne vom duce și căuta același profil de interlocutor partener", spune Smaranda Cernescu, psiholog.

Aceste "steaguri roşîi" nu apar doar în iubire. Și în prietenii există indicii care îi fac pe oameni să se retragă. Când simţi că eşti căutat doar la nevoie, când problemele lui sunt mai mari că ale tale şi orice discuţie este doar despre el, atunci eşti într-o prietenie nesănătoasă. Sunt semnale pe care Miruna recunoaşte că le-a ignorat la începutul unei prietenii căreia i-a pus capăt abia după 8 ani.

"Faptul că cerea prea mult de la mine lucruri mici timp voia mai mult decât puteam eu da. Atunci când ceri prea mult de la un prieten și tu nu poți să dai prea mult pentru că nu ai timp job și alte responsabilități mi se pare deranjant că nu ești empatic", spune Miruna, 33 de ani.

"Relațiile moderne au dev rupte sau des încastrate de relațiile sociale anterioare. Pentru că ajungi cumva să cauți relații într-o piață anonimă a străinilor și aici red flagul funcționează că un instrument care îți permite să evaluezi riscul pt golul acesta pe care nu l mai acoperă de fapt comunitatea", spune Alex Dîncovici, sociolog.

Aşadar, pentru a evita relațiile nesănătoase sau abuzive, este esenţial să detectăm aceste red-flags. Asta nu înseamnă să fii mereu suspicios, ci conștient. Nu pentru a căuta perfecțiunea, ci pentru a evita suferința.