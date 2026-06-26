Canicula nu pune în pericol sănătatea doar prin temperaturile ridicate, ci și prin diferențele bruște dintre căldura de afară și aerul rece din locuințe sau mașini, a declarat prof. univ. dr. Florin Mitu, șeful Clinicii de Cardiologie de la Spitalul de Recuperare din Iași.

Greșeala pe care mulți o fac pe caniculă. Cardiolog: "Organismul suportă greu trecerea bruscă" - Shutterstock

Medicul ieșean avertizează că aceste variații termice pot solicita puternic organismul, în special în cazul persoanelor cu afecțiuni cardiovasculare, al vârstnicilor și al copiilor.

'Una dintre cele mai frecvente greșeli făcute în timpul verii este setarea aerului condiționat la temperaturi foarte scăzute imediat după expunerea la soare. Organismul suportă greu trecerea bruscă de la peste 30 de grade la un mediu răcit excesiv. Temperatura optimă în încăperi sau în autoturism este în jur de 22-23 de grade Celsius, fără diferențe foarte mari față de temperatura exterioară', a explicat prof. univ. dr. Florin Mitu, potrivit Agerpres.

El atrage atenția că temperaturile extreme cresc solicitarea inimii, iar persoanele care suferă de boli cardiovasculare sunt cele mai vulnerabile.

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'În zilele caniculare, organismul pierde cantități importante de apă și săruri minerale prin transpirație, motiv pentru care hidratarea trebuie să devină o prioritate. Recomandarea este consumul a cel puțin doi-trei litri de lichide pe zi, iar în cazul celor care depun efort fizic necesarul poate fi chiar mai mare', a declarat medicul.

Pe lângă apă, susține acesta, alimentația joacă un rol important în menținerea echilibrului organismului. 'Fructele și legumele proaspete contribuie atât la hidratare, cât și la refacerea electroliților pierduți în timpul transpirației', menționează el.

Renumitul cardiolog recomandă evitarea deplasărilor între orele 11:00 și 15:00, atunci când valorile din termometre ating nivelul maxim. 'Dacă ieșirea din casă nu poate fi amânată, sunt indicate hainele lejere, deschise la culoare, din fibre naturale, precum bumbacul sau inul, dar și acoperirea capului pentru limitarea expunerii directe la soare', a menționat doctorul Florin Mitu.

Totodată, subliniază medicul cardiolog, consumul de alcool și efortul fizic intens ar trebui evitate în timpul valurilor de căldură. Pentru a reduce efectele caniculei, medicul recomandă și aerisirea locuințelor în primele ore ale dimineții și seara, când temperaturile sunt mai scăzute, precum și menținerea unui program normal de odihnă.

'Un somn adecvat și evitarea consumului de băuturi alcoolice sunt foarte importante la rândul lor. Prin consumul de alcool poate crește diureza, mai ales dacă consumăm bere. Alcoolul favorizează deshidratarea. De asemenea, trebuie să fim atenți la efortul excesiv pe parcursul orelor când sunt temperaturi foarte ridicate. Activitatea fizică desfășurată la temperaturi ridicate crește necesarul de oxigen al organismului și poate favoriza apariția unor complicații cardiovasculare sau cerebrovasculare la persoanele cu afecțiuni preexistente', precizează șeful Clinicii de Cardiologie de la Spitalul de Recuperare din Iași.