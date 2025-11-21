Tot mai mulți șoferi cu probleme medicale grave ajung la volan, arată datele Poliției Rutiere. Numărul celor depistați cu afecțiuni incompatibile cu condusul s-a triplat anul acesta. Epilepsia, Parkinsonul sau chiar demența sunt doar câteva dintre bolile cu care unii șoferi au fost găsiți în trafic, deși legea le interzice să conducă.

"Aproape 5.000 de permise auto, anulate din motive medicale de Poliție, în primele 9 luni ale lui 2025. Statistica IGPR arată că, față de anul trecut, în 2025 au fost identificate de 3 ori mai multe cazuri în care șoferii aveau afecțiuni care nu le mai permiteau să conducă în siguranță o mașină. Conform legii, șoferii care suferă de epilepsie, vertij, boli de inimă sau diabet își pierd dreptul de a urca la volanul unei mașini. În plus, șoferii care au probleme de vedere trebuie să poarte ochelari de vedere sau lentile de corecție pentru a putea conduce un vehicul.", a transmis Bogdan Dinu, reporter Observator.

Mii de șoferi, scoși din trafic din motive medicale

"Iar folosirea acestora e obligatorie în timpul condusului, altfel se consideră încălcare a legii. În unele cazuri, permisul de conducere poate fie eliberat sau reînnoit persoanelor cu afecțiuni cardiovasculare. Dar numai după ce afecțiunea a fost tratată și doar în baza unui aviz eliberat de un medic specialist. Agentii rutieri au gasit in trafic persoane care suferă de afecțiuni neuromotorii, precum scleroza multiplă sau boala Parkinson, sau cu demența, probleme cardiace. Toate sunt incompatibile cu condusul unui autovehicul.", a adăugat reporterul Observator.

Articolul continuă după reclamă

De asemenea, cei cu dependență de droguri, medicamente sau alcool, își pierd dreptul de a urca la volan. Iar dacă se constată una dintre aceste afecțiuni ulterior dobândirii permisului, acesta va fi suspendat.

Bogdan Dinu Like Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne. ➜

Întrebarea zilei Vă organizaţi vacanţele în străinătate singuri sau cu ajutorul unei agenţii? Singuri Agenţii

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰