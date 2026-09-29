Starea traficului, 29 septembrie 2026. Circulaţie oprită pe DN 67D, din cauza unui incendiu

Reprezentanţii Centrului INFOTRAFIC, din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, au oferit noi detalii despre starea traficului din România, marţi, 29 septembrie 2026.

Circulaţia este oprită pe DN 67D, din cauza unui incendiu - imagine ilustrativă

Conform reprezentanţilor INFOTRAFIC, traficul rutier este închis pe DN 67D, în zona localității Băile Herculane, județul Caraș–Severin, din cauza incendiul care se manifestă pe raza fondului forestier și pe versanții din apropierea suprafeței de rulare, existând riscul căderii de copaci și pietre.

Se estimează reluarea circulației după ora 10:00.

De asemenea, trebuie precizat că, începând de astăzi şi până la finalul lunii noiembrie a.c., vor fi executate lucrări de rânguire a versantului și de reparații la nivelul părții carosabile, pe DN 12C, între kilometrii 27+785 metri – 32, în zona Bicaz-Chei, județul Neamț, care impun restricționarea traficului.

Articolul continuă după reclamă

Astfel, circulația va fi închisă pe distanțe de 100 metri, în intervale de 25 de minute, în intervalul orar 07.00 – 18.00, de luni până vineri, în funcție de condițiile meteorologice, timp în care vor fi dislocate blocuri de stâncă și va fi curățat materialul depus pe partea carosabilă.

Pentru o călătorie în siguranță, se recomandă conducătorilor auto să se informeze înainte de a porni la drum despre restricțiile de circulație, să ruleze cu viteză adaptată stării drumului și condițiilor meteorologice, să se asigure foarte bine înainte de fiecare manevră de schimbare a direcției, acordând prioritate celor în drept. Sunt de evitat orice alte preocupări de natură a distrage atenția de la condus!