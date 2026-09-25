26 septembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 26 septembrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 26 septembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 26 septembrie

Pe 26 septembrie 70, Generalul Titus cucerește Ierusalimul. Pe 26 septembrie 1087, la Westminster Abbey, William al II-lea este încoronat rege al Angliei și va domni până în 1100. Pe 26 septembrie 1371, în timpul Războaielor sârbo-turce, turcii otomani înving trupele sârbe în Bătălia de pe Marița. Pe 26 septembrie 1387, Petru I Mușat, domnul Moldovei, recunoaște suzeranitatea poloneză. Pe 26 septembrie 1687, Partenonul din Atena, folosit ca depozit de praf de pușcă de către garnizoana otomană, este parțial distrus, după ce a fost bombardat în timpul Asediului Acropolei de către forțele venețiene. Pe 26 septembrie 1815 a fost semnat, la Paris, actul de constituire a "Sfintei Alianțe", de către Alexandru I, țarul Rusiei (1801-1825), Francisc I, împăratul Austriei (1804-1835), și Frederic Wilhelm al III-lea, rege al Prusiei (1797-1840). Pe 26 septembrie 1874 are loc, la București, prima competiție internațională din analele sportului românesc - un concurs de tir (tragere la semn).

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Pe 26 septembrie 1905, Albert Einstein publică a treia lucrare a sa din acest an, "Despre electrodinamica corpurilor în mișcare", introducând teoria relativității restrânse. Pe 26 septembrie 1918, în Primul Război Mondial, începe Bătălia de la Meuse, care se va termina în noiembrie cu victoria decisivă a Aliaților. Pe 26 septembrie 1954, feribotul japonez Toya Maru s-a scufundat în timpul taifunului Marie, în Strâmtoarea Tsugaru, între insulele japoneze Hokkaido și Honshu. Peste 1.000 de oameni au murit. Pe 26 septembrie 1961, Bob Dylan își face debutul. Pe 26 septembrie 1969 se lansează Abbey Road, ultimul album înregistrat de Beatles. Pe 26 septembrie 1969, în Bolivia, generalul Alfredo Ovando Candía revine la funcția de președinte printr-o lovitură de stat. Pe 26 septembrie 1973, Concorde face prima traversare continuă a Atlanticului într-un timp record. Pe 26 septembrie 1983, ofițerul Stanislav Petrov, al Forțelor de Apărare Antiaeriană Sovietică, împiedică un război nuclear când, după ce sistemul său electronic îl avertizează că o rachetă nucleară a fost lansată din Statele Unite Ale Americii, el refuză să-l considere un atac real. Investigații ulterioare au confirmat că avertizarea satelitului a fost cauzată de o defecțiune. Pe 26 septembrie 1984, Regatul Unit și China sunt de acord cu un transfer de suveranitate asupra Hong Kongului, care va avea loc în 1997. Pe 26 septembrie 1989, ultimele trupe vietnameze părăsesc Cambodgia. Pe 26 septembrie 1991, în timpul celei de-a patra mineriade, minerii revin în Piața Victoriei. Au loc negocieri cu ușile închise, între reprezentanții minerilor și cei ai conducerii țării. Se obține demisia Guvernului Roman, anunțată la 12.30, din balconul Palatului Victoria. Seara, minerii încearcă să pătrundă în sediul Televiziunii Române. Au loc scene de violență și de vandalism. Pe 26 septembrie 2002, Timișoara a devenit primul oraș din România cu un sistem inteligent de iluminare stradală. Pe perioada nopții, când traficul scade foarte mult, are loc o reducere a nivelului de iluminare, fără a afecta însă siguranța circulației. Pe 26 septembrie 2002, feribotul senegalez supraîncărcat Le Joola s-a răsturnat în largul coastelor Gambiei. Numărul estimat al morților a fost de peste 1.800 de persoane. Pe 26 septembrie 2005, soldatul american Lynndie England este găsită vinovată în scandalul de tortură de la Închisoarea Abu Ghraib, în timpul ocupației din Irak. A doua zi, a fost condamnată la trei ani de închisoare. Pe 26 septembrie 2014, în orașul mexican Iguala, 43 de studenți sunt răpiți și ulterior uciși. Evenimentul a stârnit proteste masive în toată țara.

Naşteri pe 26 septembrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 26 septembrie, de la psihologul şi medicul rus Ivan Pavlov, născut pe 26 septembrie 1849, sau filosoful german Martin Heidegger, născut pe 26 septembrie 1889, şi până la Papa Paul al VI-lea, născut pe 26 septembrie 1897, sau compozitorul german George Gershwin, născut pe 26 septembrie 1898.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 26 septembrie s-au născut personalităţi precum Nicolae Romanov, Prinț al Rusiei, născut pe 26 septembrie 1922, artista australiană Olivia Newton-John, născută pe 26 septembrie 1948, gimnastul român Dan Grecu, născut pe 26 septembrie 1950, actriţa americană Linda Hamilton, născută pe 26 septembrie 1956, actorul american Jim Caviezel, născut pe 26 septembrie 1968, fotbalistul german Michael Ballack, născut pe 26 septembrie 1976, jucătoarea americană de tenis Serena Williams, născută pe 26 septembrie 1981, sau fotbalistul portughez Ricardo Quaresma, născut pe 26 septembrie 1983.

Decese pe 26 septembrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 26 septembrie. Dintre acestea amintim pe compozitorul şi pianistul ungur Bela Bartok, decedat pe 26 septembrie 1945, actriţa italiană Anna Magnani, decedată pe 26 septembrie 1973, actorul american Paul Newman, decedat pe 26 septembrie 2008, sau politicianul francez Jacques Chirac, decedat pe 26 septembrie 2019.

De asemenea, tot într-o zi de 26 septembrie şi-au pierdut viaţa şi personalităţi precum politicianul român Nicu Ceauşescu, decedat pe 26 septembrie 1996, sau artistul român Ioan Gyuri Pascu, decedat pe 26 septembrie 2016.