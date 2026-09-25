Cum îţi poţi verifica pensia online, pe site-ul Casei Naţionale de Pensii Publice

În România există aproape 4,7 milioane de pensionari înregistraţi şi alte câteva milioane de persoane care sunt în pragul pensionării, respectiv ar urma să se pensioneze în viitorul apropiat.

Românii pot verifica nivelul contribuţiei la pensie pe portalul CNPP - Profimedia (imagine ilustrativă)

Din acest motiv, un punct important în existenţa fiecăruia este modul în care o persoană îşi poate verifica nivelul contribuţiilor înregistrate în numele ei în sistemul de asigurări sociale.

Aşa că reprezentanţii Casei Naţionale de Pensii Publice au decis să vină în ajutorul contributorilor prin implementarea noului portal instituţional. Acesta reunește, într-un singur loc, informații și servicii privind pensiile publice, asigurările sociale, accidentele de muncă și bolile profesionale, şi permite unei persoane să afle cât a contribuit la sistemul de pensii.

Cum verific stagiul de cotizare la pensie

Pentru a verifica online stagiul de cotizare la pensie trebuie, evident, să accesaţi site-ul Casei Naţionale de Pensii Publice.

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O persoană trebuie să intre în secțiunea dedicată pentru Autentificare în spațiul privat virtual şi să introducă datele de utilizator sau să folosească opțiunea de logare rapidă. Astfel se vizualizează stagiul de cotizare, datele din carnetul de muncă sau talonul de pensie.

Cum se crează un cont pe site-ul CNPP

Cei care încă nu au un cont online deschis pe site-ul Casei Naţionale de Pensii Publice trebuie să ştie că paşii de urmat pentru deschiderea unui asemenea cont online sunt destul de simpli.

În principiu, deschiderea unui cont se face prin descărcarea unei cereri de pe site-ul CNPP şi completarea ei cu datele personale. Pot fi urmaţi anumiţi paşi online de identificare disponibili pe platformă sau se poate face o vizită la Casa Teritorială de Pensii, cu actul de identitate, pentru validare.

Beneficiile unui cont online la CNPP

Persoanele care vor să-şi deschidă un cont online pe portalul Casei Naţionale de Pensii Publice trebuie să ştie că deţinerea unui asemenea cont aduce numeroase beneficii.

Se pot verifica vechimea în muncă şi istoricul contribuţiilor. Se pot urmări viramentele pentru Pilonul II de pensii private. Se poate verifica sau descărca talonul de pensie în format electronic. Se pot depune cereri şi vizualiza stadiul acestora în timp real.