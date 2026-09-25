26 septembrie, Sfântul Domnitor Neagoe Basarab. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox

Canonizarea Sfântului Domnitor Neagoe Basarab a fost hotărâtă în şedinţa de lucru a Sfântului Sinod din 8-9 iulie 2008, alături de canonizarea Sfântului Ierarh Iachint de Vicina şi a Sfântului Dionisie Exiguul. Conform crestinortodox.ro, proclamarea solemnă a canonizării a avut loc la Bucureşti, de praznicul Sfântului Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir, pe 26 octombrie.

Sfântul Neagoe Basarab a fost înmormântat în gropniţa domnească de la Curtea de Argeş, ctitoria sa, iar pe piatra de mormânt stă scris: "A răposat robul lui Dumnezeu Io Neagoe Voievod şi Domn a toată Ţara Românească şi a părţilor dunărene, în luna lui Septembrie 15 zile, anul 7029 (1521), crugul soarelui 26, crugul lunii 15, temelia 18. A domnit 9 ani şi jumătate. Şi rog pe cei ce Dumnezeu îi va îngădui să vie după noi, să păzească adăpostul acesta mic şi lăcaşul oaselor mele, ca să fie nestricat".

Sfântul Domnitor Neagoe Basarab l-a avut profesor şi duhovnic pe Sfântul Nifon şi a făcut donaţii mănăstirilor ortodoxe din Muntele Athos, Muntele Sinai, Ierusalim, Ţara Românească. A fost ctitor al multor biserici din ţară şi autorul uneia dintre cele mai vechi capodopere ale literaturii româneşti, "Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie", lucrare cu un conţinut moral-creştin.