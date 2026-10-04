După o despărțire, viața pe cont propriu presupune adaptarea la noi obiceiuri și rutine. Celibatul nu mai este văzut însă doar ca o perioadă de așteptare până la următoarea relație, ci ca o oportunitate pentru dezvoltare personală. Vorbim despre regăsire de sine, experiențe noi și construirea unei vieți centrate pe propriile nevoi și obiective.

Să fii singur în 2026 nu mai este deloc un motiv de tristeţe. Iana are 23 de ani și nu mai este într-o relaţie de aproape un an de zile.

"Mi se pare extrem de important să înveţi să stai tu cu tine, să te bazezi tu pe tine şi chiar să înveţi să te iubeşti. Descopăr că îmi place să citesc, că îmi place să fac prăjituri, mă cunosc mai mult eu pe mine", spune Iana, tânără.

Perioadele fără partener sunt văzute şi ca o oportunitate

Cele mai recente studii arată că am început să privim perioadele fără partener ca pe o oportunitate. Ne dăm voie să trăim experienţe noi, să ne hrănim pasiunile şi să ne dezvoltăm ca indivizi.

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Persoană: Mai liberă, am mai mult timp pentru mine şi hobby-urile mele. Am avut timp să mă gândesc la mine şi la ce am făcut în relaţia respectivă şi am putut să lucrez.

Reporter: Te-ai redescoperit?

Persoană: Da.

Mulţi înţeleg perfect acum diferenţa dintre singur şi singuratic. Poţi fi singur într-o relaţie sau împlinit înconjurat de prieteni fără să ai un partener. Datele din 23 de țări europene arată că persoanele singure își văd mai des prietenii: 18% se întâlnesc zilnic cu ei, față de doar 7% dintre cei care fac parte dintr-un cuplu.

Ce înseamnă pentru unii să fii singur

Masă pentru unul, vă rog. Partea bună? Nu mai avem negocieri despre ce mâncăm, unde mergem și, mai ales, cine plătește nota. Aleg ce vreau, comand ce vreau și desertul nu se împarte. La cinema e și mai simplu. În sfârșit pot să văd toate filmele pe care le-am ratat doar pentru că lui nu-i plăcea genul. Un singur bilet, tot popcornul pentru mine și nimeni care să mă întrebe în mijlocul filmului: "Dar ăsta cine mai e?". Iar la plimbarea prin parc e liniște. Nu mai trebuie să aflu cine a dat gol, cine a fost transferat și de ce arbitrul a stricat tot meciul. Îmi pun muzica preferată în căști și merg exact cât și pe unde vreau. Până la urmă, să fii singur nu înseamnă neapărat că îți lipsește cineva. Uneori înseamnă doar că, pentru o perioadă, programul, alegerile și timpul tău sunt chiar ale tale.

Cu alte cuvinte, locul lăsat liber de o relație de cuplu nu rămâne neapărat gol. Prietenii, familia și chiar relația cu propria persoană pot primi mai mult timp.

"Tocmai în astfel de momente există aşa numita infrastructură afectivă, adică reţelele noastre de prieteni, familie, colegi şi alţii care au un rol foarte activ în a ne ajuta să trecem printr-o despărțire", explică Dragoş Obreja, sociolog.

"Ne schimbă rutina, ne schimbă obiceiurile. În momentul în care revenim la viața în singurătate, automat trebuie să ne ocupăm viața. Noi nu putem să fim la fel cum eram înainte de acea relație", menţionează Anca Boalcă, psihoterapeut.

Dar contează foarte mult şi cum ne raportăm la această perioadă de singurătate. Cei care simt că statutul lor este o alegere personală sunt mai mulţumiţi fără un partener decât cei părăsiţi.