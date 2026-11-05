Banii, cea mai mare grijă a românilor, pun la grea încercare orice cuplu. Când inflaţia creşte, dragostea pare să se lovească de realitatea cheltuielilor zilnice. Unii împart totul la jumătate. Alții contribuie în funcție de venituri. De multe ori, tocmai diferenţele salariale pot duce la conflicte, pentru că cel care câştigă mai mult vrea să ia toate deciziile legate de cheltuieli. Cu alte cuvinte, când nu avem bani, ne certăm din lipsa lor. Când îi avem, ne certăm pe orgolii. Cum tratăm subiectul banilor în relaţii şi cum ar trebuie împărţite responsabilităţile financiare, vedeţi în materialul următor.

"Cel mai bine e să-și împartă cheltuielile. Eu plătesc casa, masa, mașina. Celălalt plătește copil, haine, vacanțe. Nici într-un caz banii la un loc, pentru că asta mi se pare că creează o frustrare pentru fiecare. Ce înseamnă cheltuială mare, gen investiții, bunuri în casă scumpe, trebuie să se discute", crede Corina.

Este regula simplă care a făcut să reziste căsnicia Corinei. Timp de 25 de ani, ea și soțul ei au avut grijă fiecare de propriul portofel și au reușit astfel să împartă doar bani, nu și nervi. Recunoaște însă că au fost și discuții.

"Eu mă duc să-mi cumpăr o gea nerva în condițiile în care poate de 5.000 de lei trebuia să facem altceva. Trebuie să-ți știi limitele, fiecare ce suportă. Fiecare să se simtă win-win cumva, să nu se simtă folosit", a mai spus Corina.

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O factură uitată, o sesiune de cumpărături sau o discuție despre economii și totul escaladează într-o ceartă care nu mai pare să fie doar despre bani. Și totuși, gestionarea bugetului în doi devine cel mai mare test pentru relații. Stresul supraviețuirii de azi pe mâine transformă orice ban cheltuit într-un reproș. Când banii nu mai sunt o problemă, apare lupta pentru putere. Cel care câștigă mai mult vrea să decidă pe ce i se duc banii, iar celălalt începe să se simtă neapreciat.

"Dacă cineva valorizează siguranța financiară și altcineva valorizează libertatea, statutul, controlul, nevoia de a fi mai puternic, atunci se produc rupturile. Cu cât împărtășim despre noi și despre felul în care vrem să ne trăim viața, cu atât ne este mai ușor și știm dacă vrem să ne implicăm în relația respectivă sau nu", a explicat Anca Boalcă, psiholog.

Conflictele pe tema banilor au legătură însă și cu generația din care facem parte.

"Administrarea economică în familie e ceva ce ține de domeniul noutății în România. Până nu demult, controlul suprem asupra resurselor de tipul acesta aparținea bărbatului. Femeile pot fi independente financiar, pot câștiga la fel de bine, ceea ce pune în dificultate modul în care suntem obișnuiți să relaționăm în cuplu. Bărbații trec printr-un proces cognitiv și o presiune fantastică, pentru că rolul lor nu mai e definit de ceea ce era definit în trecut. Cuplurile se comportă mai degrabă ca parteneri și nu ca unul supus altuia", a spus Ciprian Necula, sociolog.

Așadar, cum vorbim despre bani în cuplu fără să călcăm pe un câmp minat? Psihologii recomandă ca astfel de discuții să nu aibă loc când suntem obosiți, flămânzi sau în mijlocul altui conflict.

"Contează foarte mult premisele de la care pleci. Ca și o familie unită, finanțele ar trebui să fie împreună. Dar chestia asta cu independent man, woman cam strică ceea ce înseamnă familia. Mi se pare foarte ciudat ca doi oameni să trăiască o viață împreună, să construiască ceva împreună și să aibă finanțele separat. Chiar dacă au business-uri de zeci de milioane, nu contează, sunt asset-urile familiei", a spus un bărbat.

"În general, dacă își permite bărbatul, cam toate cheltuielile. Chiria o împărțim și utilitățile, restul unde pot plătesc eu. Discuții din cauza banilor niciodată", susţine un tânăr.

"Fiecare cuplu are propria metodă de a-și gestiona finanțele. Ideea e că atunci când o fac și modul în care o fac să fie confortabil cu cei implicați. Sigur că unul poate câștiga mai mult decât celălalt și atunci poate spune: 'Nu facem așa, facem invers'. Într-un parteneriat, acest lucru nu e posibil și nu e decent", a mai spus sociologul Ciprian Necula.

Pentru ca relația să funcționeze, specialiștii recomandă modelul hibrid. Pe scurt, regula celor trei buzunare: „al tău, al meu și al nostru”, ultimul fiind cel care vizează facturi, chirie sau cumpărături.

Nu trebuie să avem aceeași relație cu banii ca să putem construi ceva împreună. Unul poate fi mai chibzuit, celălalt mai cheltuitor. Important este să ne înțelegem prioritățile, să vorbim deschis despre ele și să găsim un echilibru în care niciunul să nu simtă că trebuie să renunțe mereu la ce își dorește.