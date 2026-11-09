Între muncă și responsabilitățile zilnice, găsim tot mai greu timp pentru întâlnirile cu prietenii. Dacă pe vremea părinților și bunicilor noștri, casele erau mereu pline de rude și prieteni, astăzi ne vedem tot mai rar, iar mesajele și conversațiile online țin locul cafelelor de altădată. Asta ne face să ne izolăm şi mai mult, spun specialiştii. Unele legături se rup, altele devin mai reci, în timp ce noi rămânem epuizaţi, cu multe lucruri de făcut, dar foarte puţine conexiuni, iar asta ne poate face să ne întrebăm cum putem menţine prieteniile în societatea modernă.

"Cu prietenii nu mă văd că am tăiat majoritatea anturajelor, am început să mă focusez pe muncă", spune Robert, tânăr de 19 ani.

Reporter: Cât de des reușiți să vă vedeţi cu prietenii?

Persoană: Rar.

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Reporter: De ce?

Persoană: Muncim mult.

Cum s-au schimbat întâlnirile cu prietenii în timp

"Nu mai este timp de așa ceva, având copii, familie, weekendurile prefer să le petrec cu ei. Poate doar la evenimente, nunţi, botezuri", explică un bărbat.

Acum câțiva ani, întâlnirile cu prietenii erau o parte firească din viața de zi cu zi. Totul se întâmplă spontan, fără planuri făcute din timp, fără prea multă negociere. Acum, în schimb...

Ne promitem că ne vedem săptămâna viitoare, dar săptămâna viitoare se transformă în luna viitoare. Între serviciu, treburile de acasă și oboseală, până și o cafea cu prietenii ajunge să fie greu de programat. Iar uneori, deși suntem la un mesaj distanță, trec săptămâni până când ne vedem față în față.

Aşa e şi pentru David. Lucrează la o firmă de curierat şi toată ziua este pe drumuri, iar când ajunge acasă nu mai are energie de socializare.

Reporter: Când te-ai văzut ultima dată cu ei?

Tânăr: Acum 2 săptămâni.

Reporter: Şi următoarea?

Tânăr: Nici noi nu ştim. Am vrut să îi sun. Să văd cine poate sa iasă afara, dar nu am avut chef. De la oboseală.

Reporter: Reușiți să vă strângeți toți la o masă?

Tânăr: Nu, poate de Crăciun.

Internetul contribuie la această distanțare

Și internetul contribuie la această distanțare. Avem impresia că suntem conectați la viețile prietenilor pentru că le urmărim postările sau vorbim online. O iluzie, spun specialiștii.

"Conversaţiile online ne mănâncă resursele, nu le alimentează. În discuția online nu există emoţia, comportamentul, acea apropiere dintre cele două persoane", explică Mihaela Rus, psiholog.

Reporter: Prietenul cel mai bun?

Persoană: Da, absolut întotdeauna este cu mine. Cred că pandemia ne-a afectat cel mai tare, ne-a dezvăţat de interacțiune umană directă. Ne-am obișnuit mai mult online, din păcate.

Reporter: Compensează conversația online?

Persoană: Într-o oarecare măsură, da. E soluția de compromis. Tindem să ne mulțumim cu din ce în ce mai puțin când vine vorba de asta, din păcate.

Reporter: Conversaţiile online sunt suficiente?

Tânăr: Niciodată, nu. Interacțiunea faţă în față este un lucru important.

Robert mărturiseşte că după ce s-a angajat, cercul lui de prieteni s-a restrâns. Fără timp și ocazii de a se revedea cu prietenii, a simțit cum unele legături s-au pierdut treptat.

Robert, tânăr: Am început să înțeleg ce înseamnă viața de adult: cheltuieli, muncă.

Reporter: Când te-ai văzut ultima dată la cafea cu vechii prieteni?

Robert, tânăr: Sincer, nu. A trecut mai bine de un an. Acum ne salutăm pe stradă, atât a rămas, bună ce faci şi atât.

De ce nu ne mai vedem atât de des cu prietenii

Mulți ar putea spune că prietenia nu mai are aceeași valoare pentru generațiile de astăzi. Realitatea este însă mult mai nuanțată...

"Suprasolicitarea responsabilitatilor sociale, familiale, profesionale. Oamenii de cele mai multe ori, când se achita de aceste responsabilități, pe fondul acesta de suprasolicitare emoțională, preferă să petreacă mai mult timp în interiorul casei decât în exterior", explică Mihaela Rus, psiholog.

Pe măsură ce îmbătrânim, avem tot mai multe experiențe, sigur ca devine un exercițiu de prioritizare, de ierarhizare a priorităților fiecăruia dintre noi.

"În copilărie, tinerețe, principalul aspect al vieții noastre îl reprezintă procesul de socializare. Relaționarea cu ceilalți. E o formă de a cerne adevăratele relații, cel care nu au nevoie de aceste injecţii de adrenalină constante și rămân cele care se bazează pe încredere reciprocă", menţionează Antonio Amuza, sociolog.

"După 30 este mai complicat să îți faci prieteni, tot cu cei din liceu și facultate ești apropiat. Când ne vedem, zici că ne-am văzut ieri, chiar dacă au trecut luni", spune un băiat.

Tânăr: Am fost la o cafea pe 31. Este un timp destul de lung, dar după standardele de astăzi, mulţi ar spune recent.

Reporter: Cât timp aţi sat la cafea?

Tânăr: O oră, în ziua de astăzi și 5 minute sunt multe, având în vedere că alergăm dintr-un loc în altul.

Reporter: Câți prieteni ai?

Tânăr: Ca cerc larg, poate 3-4, ca prieteni adevărați, nu cred ca am pe cineva.

Specialiștii spun că este firesc ca unele prietenii să se stingă, pe măsură ce ni se schimbă prioritățile și valorile. Important este să nu ne izolăm, ci să rămânem deschiși către oameni şi prieteni noi. Dacă vrem totuși să ne menținem legăturile vechi, să nu aşteptăm mereu invitaţia: un mesaj, un telefon sau o cafea, chiar și programată, pot salva o prietenie.