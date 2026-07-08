Interzis pe trotinetă dacă nu eşti major. Este noua regulă propusă de Primăria Capitalei pentru cei care închiriază trotinetele. În plus, accesul cu un astfel de mijloc de transport alternativ va fi interzis în Centrul Vechi, dar şi în parcuri sau pe trotuare. Noul regulament este în dezbatere publică până pe 13 iulie.

Chiar astăzi, în Constanţa, un trotinetist a fost la un pas de moarte după ce un şofer în vârstă de 24 de ani a intrat în el, chiar în sensul giratoriu.

Iar astfel de scene se repetă tot mai des și în București. De la începutul anului, în Capitală au fost 28 de accidente grave cu trotinetişti, iar unul dintre ei a murit.

Ca să pună frână acestui val de accidente, autoritățile vor reguli clare. Minorii sa nu mai închirieze trotinete electrice, iar accesul în Centrul Istoric să le fie interzis. La fel și în parcuri sau pe trotuare.

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"Eu aş merge mai departe, aş pune parcări special amenajate pentru trotinetele închiriate. Pentru cei care merg pe trotineta personală, regulile sunt diferite", spune o persoană.

Pentru cine se aplică regulamentul

"Regulamentul se referă la cei care folosesc aceste platforme de închiriere. Deci dacă nu ai 18 ani nu poţi închiria. Asta nu înseamnă că tu dacă ai trotineta ta personală nu poţi să o conduci. Acolo intră codul rutier, dacă ai peste 14 ani, poţi să o conduci, dar să fie a ta", explică Camelia Spătaru, preşedintele asociaţiei Smarticity.

În plus, vor fi obligați să folosească pistele pentru biciclete acolo unde există. Altfel, să rămână pe arterele unde viteza nu trece de 50 de kilometri la oră.

Persoană: Nu respectă trecerile de pietoni, roşu, le lasă oriunde, blochează chiar şi pista.

Reporter: Ați văzut vitezomani pe trotinetă?

Persoană: Da. M-au întrecut când eram cu mașina.

"Eu ca şofer am mai pățit ca unul merge pe trotinetă pe lângă mine şi dintr-o dată, când ajungem la trecerea de pietoni, se consideră pieton şi trece în faţa mea", spune o persoană.

Autoritățile vin cu reguli și pentru firmele care închiriază trotinete

Trotinetele trebuie să fie dotate cu sisteme de frânare funcţionale, dispozitive GPS pentru localizare, mijloace reflectorizante, sisteme de iluminare şi sisteme de avertizare sonoră. În lipsa acestor dotări, va fi interzisă circulaţia pe domeniul public cu trotinetele pe timpul nopţii. În paralel, acestea trebuie să fie dotate şi cu sisteme de limitare a vitezei.

În plus, noile reguli prevăd un nou sistem de monitorizare, denumit "geofencing". Sistem care le va arăta trotinetiştilor pe unde nu au voie să meargă sau să parcheze. Alte oraşe din europa au testat deja sistemul.

Preşedinte Smarticity: De exemplu în Munchen, în Hamburg, rolul acestui geofencing este şi următorul: vezi harta, știi foarte clar că nu ai voie acolo, dar tu poate te duci totuși, încalci, ei bine în acel moment tu nu mai poți să opreşti contorizarea, nu poți să opreşti cursa, ești taxat în continuare până în momentul în care duci trotineta în afara acelei zone.

Reporter: Practic, utilizatorul se amendează singur dacă lasă trotineta acolo? Preşedinte Smarticity Exact. Pentru că este în continuare contorizat, taxat.

"Se întâmplă să fie lăsate chiar în dreptul locurilor de parcare care sunt oblice şi nu poți să parchezi, trebuie să lași mașina jumătate în drum ca să ieși să le cari", spune un pieton.

Şi în Cluj practica este des întâlnită.

La Cluj Napoca, în doar un an, peste 3.000 de trotinete electrice au fost ridicate de primărie pentru că erau parcate neregulamentar. Cele mai multe au fost găsite pe trotuare, în staţiile de autobuz, pe spaţiile verzi sau abandonate pur și simplu pe aleile din parc.

În București, primăria vrea ca operatorii de ridesharing să ridice trotinetele lăsate ilegal în cel mult doua ore de la abandon. În caz contrar, poliţia locală le va ridica şi le va duce la depozit. Pentru a recupera trotineta, operatorii trebuie să plătească 50 de lei taxă de ridicare şi 10 lei pentru fiecare zi în care trotineta este în depozit.

"În mod ideal ar fi ca vârsta să fie respectată şi pentru utilizatorii care au trotinete în regim privat pentru că trotinetele închiriate de pe platforme respectă limita de viteză de 25 km pe oră şi mai mult decât atât sunt zone în hărţile digitale care sunt fie zone de restricţie de acces fie zone de no-parking, lucru pe care trotinetele private nu le pot face", explică Cătălin Codreanu, reprezentant companii de închiriere ride-sharing.

Legea naţională prevede o vârstă minimă de 14 ani pentru trotinete electrice. Doar cele clasice pot fi o soluţie pentru cei mici.

Reporter: Te ajută trotineta prin oraş?

Copil: Da. Ca să merg mai rapid și plus că în sectoarele 1 și 6 sunt foarte multe benzi de biciclete şi trotinete ceea ce mă ajută foarte mult.

Reporter: În ce zone ţi-e greu?

Copil: În sectoarele 4 şi 5.

Operatorii de ride-sharing care nu vor respecta regulile cerute de municipalitate riscă amenzi de până la 2.500 de lei.

În ultimele 6 luni, poliţiştii rutieri din Bucureşti au dat 1.480 de sancţiuni trotinetiştilor care încalcă regulile de circulaţie. Amenzile sunt cuprinse între 865 şi 1.730 de lei.