Scumpirea carburanţilor i-a făcut pe mulţi şoferi să tragă pe dreaptă, la un stil de viaţă sănătos, cu mijloace de transport pe două roţi. Schimbarea se vede clar în statistici. Ţara noastră pedalează tot mai sus în clasamentul european: suntem în top trei la vânzarea de trotinete electrice şi biciclete.

Sătui să piardă timp şi bani blocaţi în maşină, mulţi şoferi schimbă patru roţi pe două. Vânzările de biciclete şi trotinete electrice au fost anul trecut de patru ori mai mari decât în 2024. Cele clasice au înregistrat şi ele vânzări-record în ultimele luni.

O bicicletă performantă porneşte de la 3.500 de lei şi are un consum greu de egalat. Funcţionează doar cu energia celui care o pedalează. Pentru mulţi români, bicicleta nu mai este doar un mijloc de transport, ci o modalitate de a economisi până la 600 de lei lunar, bani care altfel, s-ar fi dus doar pe combustibil, pentru drumurile scurte din oraş.

Alin a făcut schimbarea anul trecut. Şi-a vândut una dintre maşini, iar cu cea care i-a rămas pleacă doar la drumuri lungi.

Alin: Am vândut-o pentru că costurile sunt foarte mari.

Reporter: Ce v-a făcut să faceţi schimbarea aceasta?

Alin: În primul rand statul foarte mult în trafic. 12 kilometri cel mult, cateodată stăteam şi o oră.

Şoferii care merg zilnic cu maşina la serviciu cheltuie până la 18.000 de lei pe an doar cu reviziile şi carburantul. Iar la Bucureşti pierd anual 12 zile în trafic. Oraşele noastre nu sunt, însă, foarte prietenoase, cu bicicliştii.

"Lipsesc pistele, cu siguranţă. Nu exista un loc sigur pentru un ciclist în oraş", a spus un şofer.

Pasionat de ciclism şi campion naţional la juniori, Filip Tudor crede că lipsa infrastructurii nu ar trebui sa ne ţină pe loc, dar nici să ne facă să uităm de prudenţă.

"Pentru oamenii care vor sa folosească bicicleta care stă degeaba în garaj şi să lase maşina, le-aş spune că bicicleta face foarte bine pentru sănătate, în primul rand, şi pentru ecosistem", a declarat Tudor Filip, ciclist profesionist.

Ţara noastră este în top trei piețe cu cea mai rapidă creștere a vânzărilor de biciclete din Europa, dar suntem codaşi la infrastructură. Capitala are doar 50 de kilometri de piste, cu 20 mai puţini decât Sofia.

