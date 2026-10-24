Trucul prin care scazi factura la caldură. Ce trebuie să pui în spatele caloriferului

Sezonul rece este abia la început, iar facturile pot să sară în aer. Un truc ar putea însă să ne vină în ajutor pentru a plăti mai puţin. Căldura degajată de calorifer se poate pierde prin perete. De aceea trebuie să acordăm atenție caloriferelor amplasate sub ferestre.

Caloriferul transmite energie termică nu doar aerului din cameră, ci și suprafețelor din jurul său. Problema apare atunci când acesta este montat pe un perete exterior care nu este izolat corespunzător.

O parte din căldură poate fi absorbită de perete și, ulterior, se poate pierde către exteriorul clădirii. În apartamentele vechi, în special în cele fără o izolație termică adecvată, aceste pierderi pot fi mai importante.

Asta nu înseamnă, desigur, că toată căldura produsă de calorifer este irosită pentru încălzirea peretelui. Totuși, dacă există o modalitate de a reduce aceste pierderi, merită încercată.

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Trucul pentru a păstra căldura în casă

De aceea, se pune un panou izolator. Cu atât mai mult cu cât unul dintre cele două materiale necesare se găsește în aproape orice supermarket și poate fi luat gratuit.

Pentru realizarea unui ecran termic simplu, poate fi folosit cartonul obișnuit. Cutiile de carton se găsesc frecvent în supermarketuri, lângă casele de marcat sau în zonele destinate ambalării cumpărăturilor. În multe magazine, acestea pot fi luate gratuit.

Pentru realizarea panoului izolator mai este necesară folia de aluminiu. Mai întâi, se măsoară spațiul din spatele caloriferului. Acest pas este important, deoarece panoul nu trebuie să depășească prea mult dimensiunile caloriferului și nici să blocheze orificiile de ventilație sau componentele instalației.

Apoi, tăiem cartonul la dimensiunile potrivite. Următorul pas constă în învelirea cartonului în folie de aluminiu. Cel mai important este ca suprafața lucioasă să fie orientată spre calorifer. Folia trebuie întinsă cât mai uniform și fixată bine pe carton, astfel încât să rămână stabilă.

Obiceiurile pe care merită să le adopți înainte de iarnă

Chiar și cel mai bun panou montat în spatele caloriferului va avea un efect limitat dacă aerul rece pătrunde permanent prin ferestrele neetanșate, iar caloriferele sunt acoperite de mobilier.

Primul lucru ce trebuie verificat este temperatura din locuință. Nu este nevoie de aceeași temperatură în toate camerele.

Este important însă ca locuința să nu fie răcită excesiv. Temperaturile prea scăzute pot afecta confortul și pot favoriza apariția problemelor legate de umiditate, mai ales în încăperile slab ventilate.

Un alt aspect important este aerisirea. Toamna și iarna nu se lasă fereastra întredeschisă ore întregi. O deschidem larg pentru o perioadă scurtă, în funcție de necesitățile încăperii, apoi o închidem.

În acest fel, aerul poate fi împrospătat fără ca pereții și obiectele din cameră să se răcească inutil pentru o perioadă îndelungată.

În timpul aerisirii, este recomandat să fie reglat corespunzător robinetul termostatic, astfel încât caloriferul să nu reacționeze la pătrunderea aerului rece prin creșterea temperaturii. Etanșeitatea ferestrelor are, de asemenea, un rol important.

Atunci când simţim un curent de aer rece în apropierea unei ferestre închise, verificăm starea garniturilor. Uneori, o simplă reglare a ferestrei sau înlocuirea unei garnituri uzate poate îmbunătăți confortul termic al încăperii.

În cazul ferestrelor prevăzute cu sisteme de ventilație, acestea nu trebuie acoperite sau blocate, deoarece asigură schimbul corespunzător de aer.

Nu uităm nici de perdele și draperii. Seara, acestea ajută la separarea interiorului camerei de suprafața rece a ferestrelor. Totuși, trebuie să avem grijă să nu acopere caloriferele.

Ideal este ca aerul cald să poată circula liber și să se distribuie uniform în întreaga încăpere.