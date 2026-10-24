Vremea de mâine 25 octombrie. De la -2 la 20 de grade în România. Ploi în mai multe regiuni și ceață

Vremea se menține apropiată de normalul perioadei în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime cuprinse între 11 și 20 de grade. Meteorologii anunță ploi slabe în vest și nord-vest, în timp ce ceața își va face apariția în mai multe regiuni, mai ales dimineața și noaptea. La munte, vântul va avea intensificări de până la 60 km/h.

La noapte, cerul va fi variabil, cu nebulozitate stratiformă în cea mai mare parte a Moldovei și în nordul Dobrogei. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -4 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 12 grade pe litoral. Va fi ceață asociată izolat cu burniță, local în regiunile vestice, sudice și centrale și pe arii restrânse în rest.

Vremea de mâine 25 octombrie în ţară

Regimul termic va fi comparabil cu cel din intervalul precedent, cu valori în general apropiate de normele perioadei. În Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, mai ales în prima parte a zilei și noaptea vor fi nori de nivel jos. În restul teritoriului cerul va fi variabil, cu înnorări noaptea în regiunile vestice și nord-vestice, iar în Banat, Crișana, Maramureș și în nord-vestul Transilvaniei local va ploua slab (cantități de apă de 1...5 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane (viteze la rafală de până la 40...60 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra între 11 grade în Transilvania și 20 de grade în sudul Olteniei și al Munteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între -2 grade în estul Transilvaniei și 12 grade pe litoral. Dimineața, local în vestul, centrul și sudul țării și pe arii restrânse în rest, iar noaptea mai ales în regiunile sudice și estice va fi ceață asociată izolat cu burniță.

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Vremea de mâine 25 octombrie în București și în Cluj

La noapte, cerul va fi variabil, cu nebulozitate stratiformă, ceață și posibil burniță în a doua partea a nopții. Vântul va sufla slab. Temperatura minimă va fi de 6...7 grade, mai scăzută spre 4 grade în zona preorășenească.

Cerul va fi variabil, cu nori de nivel jos, ceață și posibil burniță, dimineața și noaptea. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul a 17 grade, iar cea minimă de 5...7 grade.

În Cluj, vremea se menține aproape de normalul perioadei, maxima zilei va fi de 14 grade.

Vremea de mâine 25 octombrie la munte

Cerul va fi variabil, cu înnorări în prima parte a zilei în masivele sudice și estice, iar în a doua parte a nopții cerul va deveni mai mult noros în Carpații Occidentali și în nordul Carpaților Orientali, unde pe alocuri va ploua slab (cantități de apă de 1...3 l/mp, izolat posibil 5 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări pe creste (viteze la rafală de până la 40...60 km/h). Valorile termice nu vor avea modificări față de ziua precedentă.