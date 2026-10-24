Satul în care o casă cu curte costă 12.000 de euro. Proprietarul o dă și la schimb pe o mașină

Într-o perioadă în care chiriile și ratele la creditele imobiliare devin tot mai greu de suportat în România, o ofertă dintr-o țară vecină atrage atenția prin prețul neobișnuit de mic.

O casă de la țară se vinde cu doar 12.000 de euro, iar în aceeași sumă sunt incluse și două parcele de pădure, cu o suprafață totală de aproape 1,2 hectare.

Proprietatea se află în localitatea Crni Kao, din comuna Batocina, Serbia. Casa are o suprafață de 76 de metri pătrați și se adresează celor dispuși să investească în renovarea unei locuințe la țară.

Potrivit anunțului de vânzare, imobilul e deja racordat la apă și electricitate, însă nu sunt precizate lucrările necesare și costurile pentru renovare, scrie Blic.

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Casă și 1,2 hectare de pădure, la 12.000 de euro

Pe lângă casă, cumpărătorul primește două parcele de pădure, cu o suprafață cumulată de 1,18 hectare. În pădure se găsesc salcâmi şi fagi.

Vânzătorul precizează că este unicul proprietar al imobilului, cu drept de proprietate integral, și că prețul pentru întreaga proprietate este de 12.000 de euro. În plus, există și posibilitatea unui schimb cu un autoturism, potrivit anunțului.