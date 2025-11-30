Sărbătoarea de Sfântul Andrei se termină astăzi, dar petrecerea continuă și mâine, de Ziua României. 1 Decembrie îi găsește pe mulți români pe plaiurile bucovinene, acolo unde au fost așteptați cu bucate tradiționale, muzică și voie bună.

La Câmpulung Moldovenesc, turiștii au încins hora în jurul focului, în ciuda vremii mohorâte, în așteptarea bucatelor tradiționale. Mesele pline de preparate locale cu siguranță le vor rămâne în minte până anul viitor când, cel mai probabil, mulți dintre ei vor reveni aici.

"De la șorici la slănină afumată pe pat de ceapă, avem și sărmăluțe bucovinene, platourile noastre tradiționale cu tobă, cu cârnați făcuți în casă. La ceaune avem un ostropel de vită și o mâncărică de gălbiori.", a spus Thomas Pall, bucătar.

"Balmoș, tradițional din Bucovina, conține smântână, făină de mălai, caș și sare după gust.", a adăugat Petre Mariuc, gospodar.

"Bucatele tradiționale au fost completate de gustul copilăriei, poale-n brâu, gogoși, cornulețe cu gem sau mere coapte, deserturi care ne duc cu gândul la bunici.", a transmis Angela Bertea, reporter Observator.

"Aici am găsit, sincer să vă spun, cea mai bună mâncare începând de la Gura Humorului până la Bistrița, în Ardeal.", spune un bărbat.

"Am revenit pentru că e o zonă plină de surprize plăcute, de multă cultură, istorie și valori pe care vrem să le păstrăm pentru cât mai mult timp.", menţionează o femeie.

La un hotel din Bucovina gradul de ocupare este de 100%.

"Prețurile pentru acest sejur sunt nițel mai mari decât într-un weekend obișnuit, pleacă de la 300 de lei pe noapte și pot ajunge și la 1000 de lei pe noapte. În acest tarif este inclusă cazarea, micul dejun și serviciile de spa.", a spus Cosmin Giosan, manager complex turistic.

La Gura Humorului, turiștii au avut parte de multă relaxare.

"Se pot răsfăța la centrul spa, unde cazații noștri se relaxează în ciubărul cu apă sărată, piscină, jacuzzi, saună umedă, saună uscată.", a adăugat Marinela Țăran, reprezentant hotel.

"Îmi place peisajul în primul rând, avem mănăstirea lângă noi, e foarte frumos totul. Condițiile, mâncarea sunt exact ce ne doream să găsim. Relaxare, pădure, aer curat.", spune un client al hotelului.

"Suntem foarte foarte încântați de ce am găsit aici, este totul la superlativ. Cred că este unul dintre cele mai frumoase locuri de aici, din Bucovina.", adaugă o altă clientă.

Cei care au rezervat o cameră la hotelul din Gura Humorului au plătit între 540 și 920 de lei.

