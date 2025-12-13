Crăciunul se apropie cu paşi repezi, iar dacă sunteţi în căutarea unui loc de poveste, atunci Bucovina rămâne alegerea ideală. Şi cum sărbătorile înseamnă mâncare din belşug şi voie bună, din meniul distracţiei nu vor lipsi preparatele tradiționale, momentele de relaxare la piscină şi saună ori surprizele gândite special pentru cei mici.

Numărătoarea inversă până la Crăciun a început, iar cei care încă nu și-au făcut planurile de sărbători pot lua în calcul - Bucovina. La Gura Humorului, gazdele sunt pregătite să-i primească pe turiști cu tot ce au mai bun.

"Clienţii vor fi aşteptaţi, ca de obicei, cu traiţionalele poale în brâu şi o ţuică de casă sau o afinată. Toată lumea o să aibă diversitate. O să se găsească produse pe toate gusturile", spune Mărioara Hojbotă, bucătăreasă la un hotel din Gura Humorului.

"Îi scoatem pe clienţi în afara hotelului, unde avem pregătite tot felul de preparate tradiţionale", spune Ștefan Ghișovan, manager hotel Gura Humorului.

Articolul continuă după reclamă

Şi cum vedetele mesei de sărbătoare sunt preparatele din carne de porc, turiștii vor fi răsfățați cu bucate atent alese, reinterpretate într-o notă mai îndrăzneață, menite să transforme fiecare masă într-o experiență culinară memorabilă.

"O să avem un mix-grill, o să avem deserturi specifice ciobăneşti, turte pe plită, scrijele , cartofi, cartofi zdrobiți, legume", spune Mărioara Hojbotă, bucătăreasă la un hotel din Gura Humorului.

Şi cei care aleg Câmpulung Moldovenesc ca destinație Crăciun, vor păși direct într-un loc desprins parcă din povești, unde tradițiile autentice și atmosfera de sărbătoare vor fi nelipsite.

"Cu foarte multă voie bună, cu distracţie, cu tradiţii şi obiceiuri, cu bucate pe alese, cu surprize pentru copii şi mici şi mari, relaxare la piscină şi saună", spune Adriana Horia, manager complex turistic Câmpulung Moldovenesc.

Vestea bună? Ofertele sunt gândite pentru toate buzunarele.

"Anul acesta avem pregătite pachetele cu trei nopţi şi patru zile. Locul în cameră dublă începe de la 2240 de lei", spune Ștefan Ghișovan, manager hotel Gura Humorului.

"Avem pachete pe trei nopţi şi pe patru nopţi. Pleacă de la 1350 de lei şi ajunge până la 1950 cu toate mesele incluse", spune Adriana Horia, manager complex turistic Câmpulung Moldovenesc.

Cei care visează la un Crăciun de poveste în Inima Bucovinei, trebuie să se grăbească: peste 95% dintre locuri sunt deja ocupate.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Cum gestionaţi scumpirile de Crăciun? Cumpăr mai puţin Cheltuiesc mai mult

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰