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A murit la 38 de ani, la scurt timp după ce a fost exclus de la Cupa Mondială. Doliu în fotbal

A murit la 38 de ani, la scurt timp după ce a fost exclus de la Cupa Mondială. Doliu în fotbal - Profimedia
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Publicat la 13.07.2026, 20:54 | Modificat la 13.07.2026, 20:55

Arbitrul olandez Rob Dieperink a murit la câteva săptămâni după ce a fost exclus din lista arbitrilor pentru Cupa Mondială de fotbal, în urma unei anchete a poliției din Marea Britanie.

Rob Dieperink fusese selectat să fie arbitru asistent video (VAR) la turneul din această vară, dar a fost eliminat din lista oficialilor FIFA pentru Cupa Mondială în luna mai, scrie BBC, citat de Mediafax. Bărbatul în vârstă de 38 de ani a fost arestat de Poliția Metropolitană în aprilie, în urma unei plângeri privind o agresiune sexuală asupra unui adolescent, dar cazul a fost clasat din lipsă de probe.

Federația olandeză de fotbal, KNVB, a anunțat luni că este "șocată și profund îndurerată" de moartea lui Dieperink. Cauza decesului nu a fost făcută publică. "Odată cu Rob, pierdem un arbitru foarte apreciat, dar mai presus de toate un coleg amabil și dedicate", a declarat KNVB într-un comunicat. Dieperink a arbitrat în Eredivisie din 2017 și a fost arbitru VAR la Euro 2024.

După ce a fost exclus de la Cupa Mondială, Dieperink a declarat într-un interviu acordat ziarului olandez De Telegraaf că a fost "acuzat pe nedrept". "Mă întristează foarte mult faptul că am fost acuzat pe nedrept", a spus el. "Sunt recunoscător pentru sprijinul pe care l-am primit din partea KNVB și pentru modul în care au gestionat acest caz. Este păcat că FIFA a decis să nu mă mai desemneze pentru Cupa Mondială; desigur, sunt dezamăgit de acest lucru", mai spunea arbitrul.

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