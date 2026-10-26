Clasament WTA, 26 octombrie 2026: Sorana Cîrstea urcă pe locul 16, în ciuda eliminării premature de la Ningbo

Reprezentanţii WTA au dat publicităţii luni, 26 octombrie 2026, noul clasament al celor mai bune jucătoare de tenis ale lumii, iar cifrele arată că Sorana Cîrstea rămâne prima "rachetă" a României.

Sorana Cîrstea ocupă locul 16 în clasamentul celor mai bune jucătoare de tenis din lume - Profimedia

Sportiva noastră a urcat pe locul 16 mondial în această săptămână, cu 2.386 puncte, în ciuda eliminării premature de la Ningbo (China), 6-7, 4-6, cu Sara Bejlek, din Cehia, într-un meci contând pentru turul II al competiţiei câştigate, în cele din urmă, de Elena Rybakina, din Kazahstan, liderul mondial, 6-2, 6-2, în finala cu Leylah Fernandez, din Canada.

Sorana Cîrstea este urmată, în topul româncelor din circuitul WTA, de Elena Gabriela Ruse şi Jaqueline Cristian. Elena Gabriela Ruse staţionează pe locul 60 mondial, cu 1.033 puncte, însă Jaqueline Cristian, inactivă din cauza unei operaţii la genunchi, a pierdut încă 12 poziţii şi a retrogradat până pe locul 83 mondial, cu 869 puncte.

În TOP 10 mondial înregistrăm o singură modificare în această săptămână, Iga Swiatek (Polonia) şi Linda Noskova (Cehia) făcând rocada în lupta pentru locul 8.

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TOP 10 WTA arată astfel: 1. Elena Rybakina (Kazahstan) - 9.501 puncte, 2. Aryna Sabalenka (Belarus) - 7.550 puncte, 3. Mirra Andreeva (Rusia) - 6.306 puncte, 4. Jessica Pegula (Statele Unite ale Americii) - 6.225 puncte, 5. Coco Gauff (Statele Unite ale Americii) - 5.973 puncte, 6. Elina Svitolina (Ucraina) - 5.229 puncte, 7. Karolina Muchova (Cehia) - 4.725 puncte, 8. Iga Swiatek (Polonia) - 4.389 puncte, 9. Linda Noskova (Cehia) - 4.353 puncte, 10. Marta Kostyuk (Ucraina) - 3.920 puncte.