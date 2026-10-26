Clasament ATP, 26 octombrie 2026: Arthur Fils, performerul săptămânii 

Reprezentanţii ATP au dat publicităţii luni, 26 octombrie 2026, noul clasament al celor mai buni jucători de tenis ai lumii, iar cifrele arată că francezul Arthur Fils poate fi considerat performerul săptămânii.

Arthur Fils a urcat pe locul 8 în topul celor mai buni jucători de tenis ai lumii - Profimedia

Deşi a pierdut în semifinale la Bruxelles, 4-6, 7-6, 6-7, cu neamţul Jan Lennard Struff, Fils a obţinut punctele necesare pentru a urca de pe locul 10 pe locul 8 mondial, în dauna australianului Alex de Minaur şi a americanului Frances Tiafoe.

TOP 10 ATP arată astfel: 1. Jannik Sinner (Italia) - 10.450 puncte, 2. Alexander Zverev (Germania) - 9.750 puncte, 3. Carlos Alcaraz (Spania) - 5.610 puncte, 4. Ben Shelton (Statele Unite ale Americii) - 4.680 puncte, 5. Daniil Medvedev (Rusia) - 3.860 puncte, 6. Flavio Cobolli (Italia) - 3.690 puncte, 7. Felix Auger-Aliassime (Canada) - 3.515 puncte, 8. Arthur Fils (Franţa) - 3.425 puncte, 9. Frances Tiafoe (Statele Unite ale Americii) - 3.380 puncte, 10. Alex de Minaur (Australia) - 3.280 puncte.

Liderul jucătorilor români rămâne Radu Mihai Papoe, deşi acesta a retrogradat trei poziţii, până pe locul 277 mondial, cu 198 puncte. Cezar Creţu a retrogradat şi el trei poziţii, până pe locul 278 mondial, cu 198 puncte, iar Filip Cristian Jianu a retrogradat o poziţie, până pe locul 287 mondial, cu 191 puncte.