O critică la serviciu. O ceartă în trafic. Un mesaj care ne supără. Pentru unii sunt doar momente neplăcute. Pentru alții, suficiente cât să le strice întreaga zi. Diferența o face nu inteligența cognitivă, cum am fi tentaţi să credem, ci felul în care ne gestionăm emoțiile. Şi le înţelegem pe ale celorlalţi. Inteligenţa emoţională devine noul reper al succesului în viaţă. Atât în relaţiile de iubire, cât şi în cele profesionale ori în situaţiie de zi cu zi. Cum o antrenăm şi cum ne afectează legăturile cu cei din jur, vedeţi într-un material exclusiv Observator 16.

La 18 ani, Silviu este pasionat de psihologie. A ajuns să conştientizeze cât de importantă este inteligenţa emoţională în urma unui conflict cu mama sa. Ea ar fi vrut să meargă la facultate, el în shimb a vrut să amâne decizia cu un an. "A asimilat decizia respectivă ca fiind un lucru foarte rău pentru ea cât și pentru întreaga umanitate. S-a lăsat ghidată de partea emoțională și nu a mai dat glas și părții raționale. Pentru că nu a existat claritate acolo legat de nevoile mele", a declarat Silviu Alexandru Grigore.

Multă vreme, IQ-ul a fost perceput ca adevărata cheie a succesului

Multă vreme, IQ-ul a fost perceput ca adevărata cheie a succesului. Tot mai multe studii arată că performanţa academică nu garantează însă şi reuşita la nivel personal, profesional sau în relaţii. Ci inteligența emoțională sau... EQ. Este capacitatea de a înțelege atât propriile emoții, cât şi ale altora, de a le gestiona și de a relaționa sănătos cu cei din jur. Şi-au dat seama de asta şi angajatorii care pun acum accent, inclusiv în anunţurile de recrutare, pe această... competenţă. Prin cerinţe precum "spirit de lucru în echipă" sau "bune abilități de comunicare". Pentru că, spun specialiștii, competențele tehnice pot fi învățate, însă autocontrolul și empatia fac adesea diferența.

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"Pentru un angajator sunt importanţi oamenii care știu să gestioneze conflictul, care își păstrează calmul, stau departe de conflictele inutile, nu aduc dramă în echipă când au o problem. O persoană poate fi foarte deșteaptă și deține competențe tehnice extraordinare, dacă e o persoană care nu știe să-și gestioneze dramele, poate deveni o persoană toxică", a declarat Cristina Florescu, manager Resurse Umane. La rândul lor, psihologii spun că a fi matur emoţional nu înseamnă să nu te enervezi sau să nu fii trist. Ci să recunoști emoția, să nu reacționezi impulsiv și să alegi răspunsul potrivit. Un "antrenament" care începe din copilărie.

"În momentul în care adultul care îl îngrijește nu e el matur emoțional nu poate să stea cu emoția copilului și o neagă, copilul consideră că nu e potrivit să se aducă cu tot ceea ce este și renunță la acele părți. În momentul în care viața îl lovește el simte cu intensitatea de atunci de când era copil și se lasă copleșit", a declarat Tamara Ulmean, psihoterapeut. Cei care vor să afle unde se situează din punctul de vedere al inteligenței emoționale găsesc online numeroase teste gratuite, inclusiv unele dezvoltate de psihologi și specialiști în domeniu. După ce răspund la câteva întrebări, primesc în doar câteva minute un scor orientativ și află care sunt punctele forte și aspectele pe care le pot îmbunătăți. Rezultatul rămâne însă unul teoretic, pentru că maturitatea emoțională se vede, în cele din urmă, în felul în care reacționăm în situațiile reale de zi cu zi.

Şi inclusiv pe reţelele sociale, unde inteligenţa emoţională a devenit, şi ea, un subiect viral. Vestea bună este că inteligența emoțională nu este un talent cu care ne naștem, ci se dezvoltă în timp, prin exercițiu. Primul pas este să înțelegem ce simțim înainte să reacționăm. Mulți dintre noi răspund impulsiv la critică, stres sau frustrare, iar conflictele escaladează tocmai pentru că emoțiile preiau controlul. "Circa 90 de secunde stă intens cu noi și, dacă în acest timp, respirăm, ne acorăm și ne aducem în aici și acum și facem asta constant și ne amintim că e doar o emoție și nu întreaga noastră realitate, putem alege să reacționăm diferit", a declarat Tamara Ulmean, psihoterapeut.

Inclusiv studiile arată că cei care au un nivel ridicat de inteligenţă emoţională fac faţă stresului şi se adaptează mai bine la schimbări, ceea ce le aduce o mai bună sănătate mintală. Pentru că oamenii pot uita ceea ce ai spus, dar nu vor uita niciodată cum i-ai făcut să se simtă.