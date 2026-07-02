Într-un sat din inima Munților Apuseni, localnicii păstrează vie o formă de vorbire folosită atunci când nu vor ca străinii să le înțeleagă conversațiile. Andreia și Ionuț, cunoscuți prin proiectul "HaiHui în 2", au descoperit limba gumuțească în timpul unei vizite la Mărgău, unde au cunoscut obiceiurile și meșteșugurile comunității.

Satul din România unde localnicii vorbesc o limbă secretă. Se foloseşte doar "la nevoie" - HaiHui în 2 | Captură YouTube

Andreia și Ionuț, creatorii contului "HaiHui în 2", au ajuns în localitatea Mărgău, din inima Munților Apuseni. Cei doi le-au prezentat urmăritorilor un loc în care tradițiile sunt încă păstrate, iar unii dintre localnici vorbesc o limbă secretă.

"Astăzi vă prezentăm un loc de poveste din Inima Apusenilor. Se numeşte Mărgău şi aici am aflat că se vorbeşte o limbă secretă", au transmis cei doi.

Satul pitoresc din inima Apusenilor

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Vizita a început în gospodăria doamnei Lucica, unde Ionuț urma să mulgă pentru prima dată o vacă.

"Mergem la doamna Lucica să mulgem vaca, va fi o premieră pentru mine astăzi. Absolută", a spus Ionuț.

Andreia a profitat de întâlnire pentru a afla mai multe despre limba gumuțească și despre situațiile în care aceasta mai este folosită.

"Doamna Lucica, vă întrebam de limba gumuţească. Se mai vorbeşte acum?", a întrebat Andreia.

"La nevoie. Când vrei să nu te ştie cineva ce vorbeşti, le mai zici. Abrion - lapte, la femeie îi zice hazaică. Doponeşte-te, adică du-te de aici", a explicat localnica.

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Experiența din gospodărie a continuat cu degustarea laptelui proaspăt. Pentru Andreia, momentul a reprezentat o premieră.

"Eu beau pentru prima dată lapte crud. E foarte foarte aromat şi foarte bun", a spus aceasta.

O ie tradițională, realizată într-o lună

Cei doi au mers apoi la Anuța Jendaruli, o localnică pricepută la realizarea portului popular, pentru a vedea cum arată o ie tradițională.

"Mergem la Anuţa Jendaruli să vezi cum arată o ie tradiţională. Ea a cusut înainte în război. Avea război din ăla de ţesut şi ea ţesea la tot satul. Cam o lună de zile îi ia să facă o ie de la cap la coadă", a explicat ghidul influencerilor.

În timpul întâlnirii, doamna Anuța a purtat un scurt dialog în limba gumuțească și l-a dojenit pe traducător.

"Taci din gură, nu cumva să fii al dracului", a fost sensul expresiei folosite, potrivit explicațiilor oferite de interlocutori. Cuvântul "spurav" a fost explicat în același context.

Ziua s-a încheiat cu un cântec popular interpretat de o localnică în vârstă, care vorbește, la rândul său, limba secretă păstrată în comunitate. Totodată, femeia le-a transmis musafirilor că sunt oameni de treabă.

Videoclipul integral poate fi urmărit aici:

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