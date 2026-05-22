Andrei Raţiu a donat 1.000 de euro pentru fanii lui Rayo înselaţi cu o excursie la finala Conference League

Miercuri, 27 mai, la Leipzig (Germania), pe Red Bull Arena, se joacă finala Conference League dintre echipa engleză Crystal Palace şi spaniolii de la Rayo Vallecano.

Rayo Vallecano s-a calificat în premieră într-o finală de cupă europeană, la doar a doua participare, astfel că succesul elevilor lui Inigo Perez a dezvăluit pasiuni nebănuite la periferia Madridului, Rayo reprezentând districtul Puente de Vallecas din capitala Spaniei.

Mii de fani ai lui Rayo şi-au rezervat, deja, excursii spre Leipzig, pentru a asista la marea finală, însă nu toţi au avut noroc. Un exemplu îl reprezintă cazul lui Raul şi Enrique. Cei doi, tată şi fiu, mari fani ai lui Rayo, cheltuiseră 500 de euro pentru o călătorie cu autocarul până la Leipzig, dar excursia s-a dovedit a fi o înşelăciune.

Însă cum dragostea pentru fotbal nu are limite, comunitatea s-a mobilizat exemplar şi i-a ajutat pe cei doi, dar şi alte persoane afectate în acelaşi caz, să-şi recupereze atât cei 500 de euro pierduţi, cât şi să facă rost de soluţii pentru a putea asista la marea finală.

Sub egida "Niciun suporter al Rayo nu va rămâne pe dinafară la finala de la Leipzig" s-au strâns mii de euro pentru ca toţi fanii echipei spaniole să fie siguri că pot asista la meci. Inclusiv fotbalişti ai lui Rayo au contribuit la campanie, fundaşul român Andrei Raţiu donând 1.000 de euro.

Atacantul Sergio Camello, fost la Atletico Madrid, a contribuit şi el cu 2.000 de euro, în timp ce portarul Daniel Cardenas, crescut de FC Barcelona şi Espanyol Barcelona, a contribuit cu 400 de euro.

