Unai Emery, "regele" Europa League, a câştigat trofeul şi cu Aston Villa

Echipa engleză Aston Villa a câştigat, miercuri seara, finala Europa League, trupa antrenată de Unai Emery impunându-se clar, scor 3-0, în confruntarea de la Istanbul cu echipa germană SC Freiburg.

Meciul a fost la discreţia englezilor, care au "lovit" de două ori înainte de pauză, prin Tielemans şi Buendia, şi încă o dată imediat după pauză, prin Rogers.

În ciuda unei posesii a balonului mai degrabă favorabilă nemţilor, Aston Villa a părut mai mereu că este echipa cu o viteză în plus, englezii ratând şi alte ocazii importante.

Succesul lui Aston Villa confirmă dictonul cum că antrenorul spaniol Unai Emery este "regele" Europa League. Emery (54 de ani) a câştigat pentru a 5-a oară Europa League, după succesele cu FC Sevilla (2014, 2015, 2016) şi Villarreal (2021). De asemenea, Emery a jucat finala Europa League şi cu Arsenal Londra, în 2019, când londonezii au cedat în faţa lui Chelsea, 1-4.

Pentru Aston Villa, în schimb, trofeul Europa League este primul trofeu european cucerit după o pauză de 44 de ani, respectiv de la trofeele cucerite în 1982, Cupa Campionilor Europeni şi Supercupa Europei.

Deşi a pierdut finala cu Aston Villa, pentru SC Freiburg sezonul 2025-2026 poate fi considerat cel mai bun din istorie, în condiţiile în care nemţii mai aveau în palmares doar o finală de Cupa Germaniei pierdută în 2022, 3-5, după lovituri de departajare, cu RB Leipzig. Chiar dacă a fost obligată, în sezonul 2025-2026, să activeze pe mai multe fronturi, Freiburg a obţinut un remarcabil loc 7 şi în campionat.

