Un copil de clasa a opta din Bacău a murit în curtea şcolii, în timp ce profesorii lui au implorat două ore la 112 să trimită un medic. Robert s-a prăbuşit din senin în pauza de prânz. Prima ambulanță a sosit fără medic. Echipajul complet a ajuns prea târziu, după ce s-a întors de la o altă urgență. Cazul scoate la suprafață o rană veche a sistemului. Județe întregi în care ambulanțele circulă fără doctori, iar minutele pierdute între dispecerat și intervenție dictează sentințe.

- Ultimele clipe din viaţa elevului mort la şcoală, după ce s-ar fi înecat. Medicul a ajuns după 2 ore

Sunt imagini greu de privit în curtea școlii gimnaziale din Vlădnic. Robert, elev în clasa a opta, s-a prăbușit din senin în pauza de prânz. Mânca un sandviș când s-ar fi înecat cu o bucată din el. Îngroziţi, colegii şi profesorii i-au sărit în ajutor. "Doamna de sport a inceput să îi facă masaj cardiac, doamna de Religie, domnul profesor Ciobanu s-au dus acolo, l-au tras", a declarat Iuliana Mihaela Roşu, învăţătoarea băiatului. Pentru că şcoala nu are medic sau asistent, două doctorițe de familie din comună au fost chemate de urgenţă. Nici ele nu au izbutit să îl salveze. La ora 12:30, profesorii au sunat la 112. Prima ambulanță a ajuns 30 de minute mai târziu. Fără medic. Doar cu asistentă.

Cât valorează minutele unui copil aflat între viață și moarte?

"Când am văzut copilul în ce stare este, mi-am dat seama că nu este de competenţa doar a unei asistente şi am solicitat să trimită ambulanţă cu doctor şi cu ATI. Doamna asistentă se plângea că s-a murdărit de vomă. O atitudine recalcitrantă, nepăsătoare", a declarat Iuliana Mihaela Roşu, învăţătoarea băiatului. Cât valorează minutele unui copil aflat între viață și moarte? O oră de negocieri în care profesorii lui Robert au încercat cu disperare să convingă salvatorii să trimită un echipaj cu medic. "Am insistat la doamna asistentă, m-am dus acolo la copil şi am rugat-o: 'Doamnă, sunaţi la colegii dvs. să trimită ambulanţă cu ATI, cu doctor'. Am implorat, am ameninţat, am rugat, se cunoştea din vocile noastre că eram disperati", a declarat Iuliana Mihaela Roşu, învăţătoarea băiatului.

Medicul a ajuns în curtea școlii abia după două ore de la apelul la 112. Era prins într-o altă urgență. După 15 minute de resuscitare, inima lui Robert s-a oprit. Autopsia va stabili exact cauza morții. Profesorii spun însă că băiatul nu avea probleme de sănătate și era unul dintre cei mai activi copii din școală. "Eu fiind profesoara lui de educaţie fizică şi sport nu am avut nicio adeverinţă de scutire medicală. Dimpotrivă, juca pe terenul de fotbal, sprinten, agil. Un copil sănătos aparent", a declarat Sorina Marin, profesoara de sport. Furia oamenilor vine și dintr-o coincidență cumplită. La începutul lunii, o altă ambulanță a ajuns prea târziu la un copil căzut într-o fântână. Ministerul Sănătății a cerut controale la Serviciul de Ambulanță Bacău. Explicația oficială: nu sunt suficienți medici.

Tragedie cu repetiţie

"Noi, în comună, în timp de două săptămâni am pierdut doi copii şi ambulanţa niciodată nu ajunge în timpul în care trebuie să ajungă", a declarat Sorin Roşu, primar. "Două ore întotdeauna este mult, până câdna junge un echipaj cu medic, dar protocoalele au fost respectate. Din păcate, având un număr mic de medici angajaţi la serviciul de ambulanţă care trebuie să efectueze activitate în ture, cu depăşire de program, nu putem aloca mai multe echipaje cu medic", a declarat Aura Creţu, Seviciul de Ambulanţă Bacău. Problema depășește însă granițele unui județ. În multe zone din țară, ambulanțele pleacă la intervenții fără medic, pentru că pur și simplu nu există suficienți specialiști care să acopere gărzile.

Iar într-un caz de sufocare, fiecare secundă contează. Manevra Heimlich poate face diferența dintre viață și moarte. În România, sute de oameni mor anual înecați cu alimente sau corpuri străine. Cei mai vulnerabili sunt copiii și vârstnicii. Iar uneori, până vine ambulanța, singura șansă rămâne omul de lângă tine.

