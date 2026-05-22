Un angajat al unui service auto din municipiul Constanţa a murit, vineri, strivit de autovehiculul pe care îl repara, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean.

Un constănţean a murit după ce o maşină a căzut peste el şi l-a strivit. Bărbatul lucra într-un service

Potrivit reprezentanţilor IPJ Constanţa, în jurul orei 10:00, poliţişti din cadrul Poliţiei municipiului Constanţa - Secţia 3 au fost sesizaţi, prin apel 112, că o persoană s-ar fi accidentat, în timp ce ar fi desfăşurat lucrări de reparaţie la un vehicul, în cadrul unui service auto din municipiul Constanţa.

"Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind identificat un bărbat, de 42 de ani, angajat al societăţii comerciale respective", a transmis IPJ. La faţa locului a fost solicitat un echipaj medical, fiind constatat decesul bărbatului.

Cercetările poliţiştilor sunt în derulare, pentru stabilirea împrejurărilor şi cauzelor care au condus la producerea incidentului.

